Se puede afirmar, sin dudas, que dos de los máximos exponentes en la historia del boxeo mexicano son Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya. Este último dejó un legado imborrable dentro del cuadrilátero y, aunque hace tiempo esté dedicado a la promoción de combates y pugilistas, es imposible olvidar su camino como profesional. Eso lo tiene muy claro el CEO de Golden Boy Promotions, quien no demostró dudas a la hora de posicionarse por encima del tapatío, actual monarca de los supermedianos.

En charla con Club Shay Shay, de la Hoya se sometió a un desafío en el que tuvo que posicionar a los mejores siete boxeadores los últimos tiempos y, con su ego mesurado y objetivo, se ubicó en el sexto lugar dejando a Saúl en el último de la lista.

Óscar de la Hoya se puso por encima de Canelo Álvarez en la lista de los mejores de la historia moderna

Los nombres que ubicó Óscar tuvieron a Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Bernard Hopkins, Roy Jones Jr., Canelo Álvarez, Félix Trinidad, y Pernell Whitaker. “Yo me pondría en el penúltimo lugar. Por delante del Canelo, porque él no es mejor que ninguno de los otros peleadores que mencionaste. Y ciertamente no ha sido mejor de lo que yo fui”, sostuvo Óscar.

Óscar de la Hoya acompañó a Canelo Álvarez durante gran parte del crecimiento de Saúl como profesional. (GETTY IMAGES)

Los mexicanos trabajaron juntos durante varios años, siendo de la Hoya el principal promotor de Canelo durante algunos de sus mejores momentos. Por cosas de la vida la relación se rompió y por estos tiempos parecen más alejados que nunca con caminos muy separados y con objetivos completamente distintos.

Para el boxeo mexicano es una pena que dos leyendas tan importantes en la historia del deporte no compartan momentos, que podrían ser nutritivos para el mundo que los admira. Por lo pronto, tanto de la Hoya en el universo de los negocios y Álvarez dentro del cuadrilátero, siguen haciendo de las suyas y teniendo el protagonismo que desean.