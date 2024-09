Óscar de la Hoya tundió a Dana White, presidente de la UFC, y lo trató de tonto

Óscar de la Hoya sigue buscando protagonismo, que las cámaras se queden con él, pero de a ratos parece que todos lo ignoran y que tiene una guerra con cada uno de los involucrados en el mundo de los deportes de contacto. En esa lista entra Dana White, el presidente de la UFC, quien recibió fuertes críticas por parte del CEO de Golden Boy Promotions.

ver también Ailín Pérez: la argentina de la UFC que tiene OnlyFans, estuvo al borde del desmayo y brilla mientras es madre

En ese contexto, tras el primer evento de boxeo que realizó la UFC con la clara decisión de expandir su poderío en todo el mundo, de la Hoya fue contundente con su postura al respecto y no dudó en atacar a White. Esto se puede ir por un solo camino: Óscar se quedó fastidioso porque no lo invitaron a la fiesta y por eso tomó la decisión de tundir de manera contundente.

En esta nueva unión entre White y el boxeo está involucrado el otro promotor estrella, Eddie Hearn, quien no dejó pasar la oportunidad de este nuevo negocio que parece estar cosechando sus buenos frutos o al menos eso es lo que se puede percibir teniendo en cuenta el enojo de Óscar.

Publicidad

Publicidad

El fuerte mensaje de Óscar de la Hoya a Dana White tras el evento de boxeo que organizó la UFC

“Mi amigo Dana White, tiene una gran estima por Eddie Hearn. Pero, oh Dana White, ¿tú no quieres trabajar conmigo? Creo que no estaré invitado a tu grupito de tontos con Eddie. ¿Si te das cuenta que tendrás que pagarle a los boxeadores dinero de verdad si es que quieres estar en nuestro deporte, verdad?”, empezó diciendo Óscar en un video compartido en sus redes sociales.

ver también Ailín Pérez: la argentina de la UFC que tiene OnlyFans, estuvo al borde del desmayo y brilla mientras es madre

Y además, agregó: “Le llamaste al gran padrino de los promotores, un saco de pus, y un pedazo de mierda, en una conferencia de prensa la semana pasada. Vaya forma de iniciar tu camino en el mundo del boxeo, como yéndote por las cataratas del Niágara”.