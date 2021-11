Este miércoles en New York tuvo lugar la última conferencia de prensa cara a cara entre Teófimo López, campeón mundial de peso ligero de la AMB, la FIB y la OMB; y su retador invicto George Kambosos, quienes estarán enfrentándose este sábado 27 de noviembre en el Madison Square Garden.

Así como para el australiano será la primera vez allí, la sede de la pelea le trae muy buenos recuerdos al campeón, pues ha peleado gran cantidad de veces en el Madison, incluso logrado el nocaut más espectacular de su carrera en 2018 y ante Mason Menard, a quien destruyó en el primer asalto.

Confiado de su superioridad, Teófimo López prometió ahora que el más brutal de todos sus nocauts será el que le propinará a George Kambosos, otra vez en el Madison. "No creo que esta pelea avance más allá de la primera vuelta", comenzó anunciando el peleador de ascendencia hondureña.

“He estado deteniendo a mis compañeros de entrenamiento en la cabeza, en el cuerpo y estos guantes son 16 onzas. Ni siquiera voy a toda velocidad. Entonces, es como si hubiera estado en el gimnasio y me hubiera estado rompiendo el culo. Este tipo, además de eso, no me agrada", continuó.

Y agregó: "Esto no es un sparring, es una pelea real. Serán guantes de 8 onzas. Estoy rezando para que sea peor que con Mason Menard. Voy a darle un nocaut peor que el de Mason Menard. Y eso fue aquí en el Teatro Hulu del Madison Square Garden".