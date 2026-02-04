Turki Al-Alshikh reveló los planes que tiene con Canelo Álvarez: “5 a 7 años más”

La carrera de Canelo Álvarez está repleta de dudas. Tras la derrota ante Terence Crawford en la que perdió todos sus cinturones del peso supermediano y posteriormente se vio en la obligación de someterse a una operación de codo que pospuso su regreso, aún se desconoce lo que pasará con su futuro, aunque para su promotor está todo claro.

Publicidad

Publicidad

Los planes indican que Canelo volverá al cuadrilátero en septiembre, con la posibilidad de ser campeón del mundo otra vez, pero si volverá a brillar es un misterio. En el contrato que Saúl tiene firmado con Turki Al-Alshikh, todavía quedan dos peleas por cumplir, pero la realidad es que el magnate árabe tiene las intenciones de que el tapatío permanezca con él entre cinco y siete años más.

Turki no quiere dejar ir a Canelo Álvarez

A su vez, Al-Alshikh expresó su deseo de que Canelo se pueda retirar en México, a lo grande y como se lo merece una leyenda del calibre de Saúl. En ese sentido, será interesante ver si Álvarez va en sintonía con Turki o si mantiene su idea de colgar los guantes a los 37 años, como dijo en más de una ocasión.

“Ahora estamos hablando de lo que pensamos. Canelo, queremos que te quedes con nosotros de cinco a siete años, no uno o dos años. Tenemos una gran pelea en septiembre, anunciaremos un título mundial. En el 2027 tendremos una gran pelea y vamos a continuar. Y esperamos que algún día las peleas finales las hagamos juntos en México, con alrededor de medio millón de personas o algo así”, expresó Turki en un video compartido en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Un nuevo juego se abrió. Turki fue capaz de convencer a Canelo con millones y sabe de las fortalezas de sus cartas. Ahora, en una situación particular, el jeque redobla la apuesta y presiona, enviando un mensaje en el que pone a Álvarez en un aprieto. Depende del mexicano aceptar o decirle que no al poder.

ver también Terence Crawford y su secreto más grande antes de pelear con Canelo Álvarez: “Sabía que”

En síntesis

Canelo Álvarez planea regresar al cuadrilátero en septiembre para disputar un título mundial.

planea regresar al cuadrilátero en para disputar un título mundial. El promotor Turki Al-Alshikh busca extender el contrato de Saúl entre cinco y siete años.

busca extender el contrato de Saúl entre años. El magnate árabe propuso que Canelo realice sus peleas finales en México ante una multitud.

Publicidad