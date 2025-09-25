No fue hace mucho cuando, en febrero de este año, Canelo Álvarez y Jake Paul estuvieron a una firma de concretar una pelea espectacular entre el multicampeón del mundo y la celebridad. Sin embargo, los millones del jeque árabe Turki Al-Alshikh detuvieron el acuerdo y Saúl se declinó por el promotor para asegurarse 400 millones de dólares en cuatro peleas. Ahora, con los caminos alejados, el estadounidense expresó si todavía tiene el deseo de compartir el ring con el mexicano.

Paul parece saber lo que quiere en el boxeo y, luego de vencer a Mike Tyson y Julio César Chávez Jr. de manera consecutiva para agrandar sus buenos números en el deporte, está listo para medirse con Gervonta Davis el próximo 14 de noviembre. En ese contexto, Jake expresó que no ha perdido de vista a Canelo y que está listo para sentarse a negociar una vez que cumpla con su compromiso pendiente.

Jake Paul desea pelear con Canelo Álvarez

En ese sentido, el youtuber afirmó que ante Álvarez sería una de las peleas más grandes en la historia del boxeo. Claro, la repercusión que tendría le permitiría a la celebridad continuar en su camino ascendente de conseguir fama y reconocimiento a base de enfrentarse a pugilistas conocidos por el mundo entero.

Canelo Álvarez es el próximo rival que desea tener Jake Paul. (GETTY IMAGES)

“Sí, 100%. Esa es una de las peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo. Después de que derrote a este tipo, Canelo está en la lista seguro”, expresó Paul ante los medios.

La buena noticia para Paul y para todos aquellos que desean ver este combate es que Canelo pelea dos veces por año hace mucho tiempo. Esto significa que la próxima presentación del tapatío será recién a mediados del 2026, lo que le permitiría a ambos protagonistas tener un tiempo prudencial de preparación para que no se trate de algo organizado sin demasiada prolijidad. En pocas palabras: no habría excusas para que se enfrenten.

