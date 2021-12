Vergil Ortiz ha venido rindiendo en el último tiempo los exámenes que lo catapulten a un combate de título mundial en una división de peso wélter que tiene como grandes campeones a Terence Crawford (OMB), Errol Spence (CMB y FIB) y Yordenis Ugas (Súper AMB).

En su última presentación, que tuvo lugar el 14 de agosto en The Ford Center at The Star, de Frisco, derrotó por nocaut técnico en el octavo asalto a un durísimo rival como Egidijus Kavaliauskas, quien previamente solo había sido derrotado por Crawford. Previamente, había vencido a un excampeón mundial como Maurice Hooker por nocaut en el séptimo asalto; mismo round en el que había noqueado a Samuel Vargas en el combate que marcó su regreso tras el cese de actividades que provocó la pandemia.

Oscar De La Hoya y todos en Golden Boy Promotions entienden que es Vergil Ortiz, por encima incluso de Ryan García o Jaime Munguía, el peleador que está llamado a ocupar el nivel de gran campeón de la compañía que dejó vacante Saúl El Canelo Álvarez cuando rompió relaciones para continuar como agente libre.

Sin embargo, no han podido dar todavía con una pelea de título mundial y es por esa razón que en su primera presentación de 2022 volverá a defender su título Internacional de peso wélter de la OMB. Su rival, según avanzó el periodista Mark Coppinger de ESPN, será el invicto británico Michael McKinson.

La pelea entre ambos, organizada por Golden Boy Promotions y con transmisión a cargo de DAZN, tendría lugar en los primeros meses de 2022 según Coppinger. Habrá que esperar todavía más para saber, entonces, si Ortiz podrá pelear este año por un título mundial.