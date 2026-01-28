Gracias por estar hoy aquí en Bolavip México para seguir todo lo acontecido en el Manchester City vs Galatasaray, donde los ingleses se juegan su pase a los Octavos de Final de la Champions League

El equipo inglés reconoce a Matheus Nunes por sus 100 partidos vistiendo la camiseta del City y qué mejor en un duelo como el de hoy

Hoy miércoles 28 de enero se vive la locura en la Champions League con 18 juegos simultáneos para conocer a los primeros 8 que llegarán a los Octavos de manera directa, así como los que se irán a Playoffs. Es por ello que en el Manchester City vs Galatasaray se juegan los de Pep Guardiola su posibilidad de clasificar entre los primeros o disputar un repechaje.

El encuentro de esta tarde se llevará a cabo en el Eithad Stadium en Manchester, por lo que tienen la localía de ventaja. El City viene de una victoria de 2-0 ante los Wolves el pasado fin de semana, mientras que el Galatasaray consiguió un triunfo de 3-1 sobre el Karagümrük. Aunque ambos vienen de derrotar a sus rivales, este será un duelo más complicado en una fase importante.