Champions League

Sigue GRATIS y EN VIVO la previa del Manchester City 0-0 Galatasaray: empieza el duelo y la transmisión minuto a minuto

El City quiere clasificar a los Octavos de Final de manera directa y el Galatasaray podría quitarle esa oportunidad hoy.

¡ARRRRRRANCAAAAAAAAAA EL JUEGO!

Pita el árbitro y comienza el duelo donde Gündogan se reencuentra con su exequipo sólo que ahora como rival

¡SALTAN A LA CANCHA!

City y Galatasaray ya salieron al terreno de juego y se escucha el Himno de la Champions

CITY DE FESTEJO EN CASA

El equipo inglés reconoce a Matheus Nunes por sus 100 partidos vistiendo la camiseta del City y qué mejor en un duelo como el de hoy

ALINEACIÓN GALATASARAY

Okan Buruk manda a estos 11 jugadores en la pelea por el partido de Champions League ante el City:

Tweet placeholder

ALINEACIÓN DEL MANCHESTER CITY

Este es el cuadro que manda Pep Guardiola para buscar su lugar en la siguiente ronda de la Champions League:

Tweet placeholder
BIENVENIDOS AL EN VIVO DEL MANCHESTER CITY VS GALATASARAY

Gracias por estar hoy aquí en Bolavip México para seguir todo lo acontecido en el Manchester City vs Galatasaray, donde los ingleses se juegan su pase a los Octavos de Final de la Champions League

Por Marilyn Rebollo

Sigue en vivo y gratis el Manchester City vs Galatasaray
Sigue en vivo y gratis el Manchester City vs Galatasaray

Hoy miércoles 28 de enero se vive la locura en la Champions League con 18 juegos simultáneos para conocer a los primeros 8 que llegarán a los Octavos de manera directa, así como los que se irán a Playoffs. Es por ello que en el Manchester City vs Galatasaray se juegan los de Pep Guardiola su posibilidad de clasificar entre los primeros o disputar un repechaje.

El encuentro de esta tarde se llevará a cabo en el Eithad Stadium en Manchester, por lo que tienen la localía de ventaja. El City viene de una victoria de 2-0 ante los Wolves el pasado fin de semana, mientras que el Galatasaray consiguió un triunfo de 3-1 sobre el Karagümrük. Aunque ambos vienen de derrotar a sus rivales, este será un duelo más complicado en una fase importante.

