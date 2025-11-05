Mientras en Inter Miami gana 12 millones, el dinero que pagaría Galatasaray a Lionel Messi para ficharlo por 3 meses

Lionel Andrés Messi atraviesa un presente muy cómodo en el futbol de Estados Unidos, donde se convirtió en la máxima figura del Inter Miami y acaba de renovar su contrato con la institución. El nuevo vínculo se extenderá hasta 2028, por lo que el astro argentino continuará en la MLS al menos hasta los 41 años.

Publicidad

Publicidad

Renovación de Messi (Foto: Inter Miami)

Sin embargo, el calendario podría jugarle una mala pasada pensando en el Mundial 2026, ya que la liga estadounidense realiza una pausa de tres meses durante el invierno. Ese parate dejaría a Messi sin ritmo competitivo en un momento clave, algo que preocupa a su entorno y a la propia selección argentina, que busca llegar con todos sus jugadores en plena forma física al torneo.

Ante ese panorama, en las últimas horas comenzó a circular un rumor que podría cambiar el escenario. Diversos medios internacionales sostienen que Lionel Messi podría sumarse temporalmente a otro club durante esos meses de inactividad, con el objetivo de mantener su nivel y llegar en mejores condiciones a la próxima Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a la información publicada por el medio Fotomaç, el Galatasaray de Turquía sería el club más interesado en quedarse con el campeón del mundo durante ese breve período. El conjunto turco ve con buenos ojos la posibilidad de contar con Messi, aunque sea por unos meses, para potenciar su plantel y su imagen internacional.

La misma fuente aseguró que el Galatasaray estaría dispuesto a cubrir el salario actual del argentino, que ronda los 12 millones de dólares por temporada según los informes de la liga estadounidense. De concretarse, la institución turca asumiría esa cifra por el tiempo que dure el préstamo.

Publicidad

Publicidad

ver también La respuesta de Erling Haaland al ser consultado por si se compara con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Los rivales europeos que podría enfrentar

El club europeo atraviesa un gran momento y participa en la UEFA Champions League, donde deberá enfrentarse en enero nada menos que a Manchester City y Atlético de Madrid. Si el rumor llegara a materializarse, Messi podría regresar por unos meses al máximo nivel del futbol europeo.

ver también Cristiano Ronaldo revela cuál fue su reacción al enterarse del fallecimiento de Diogo Jota

En síntesis