¿Por qué no juega Mauro Icardi en Galatasaray vs. Liverpool por la UEFA Champions League 2025-26?

Este martes arrancó la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 con varios duelos de alto nivel. Entre los partidos más atractivos se encuentra el cruce entre Galatasaray y Liverpool, dos equipos que buscan dar un paso firme en la fase de grupos.

El conjunto turco llega con la obligación de mejorar la imagen que dejó en el debut, donde sufrió una dura goleada por 5-1 frente al Eintracht Frankfurt. Con la presión de sumar sus primeros puntos, la escuadra de Estambul afronta un reto complicado ante uno de los gigantes de Inglaterra.

Por el lado de los Reds, la situación es distinta. Los dirigidos por Jürgen Klopp comenzaron con el pie derecho luego de imponerse 3-2 sobre el Atlético de Madrid en Anfield. Ahora, de visitantes, intentarán llevarse otros tres puntos que pueden ser claves.

En la previa del encuentro surgió una noticia inesperada para los aficionados turcos: Mauro Icardi no será titular en este compromiso. El delantero argentino, que atraviesa un gran momento goleador, deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes.

El motivo por el cual no juega Icardi

La decisión sorprendió teniendo en cuenta que Icardi fue pieza clave en los últimos compromisos. Sin embargo, el entrenador optó por darle la titularidad al nigeriano Victor Osimhen, quien liderará el ataque del Galatasaray en este partido de Champions.