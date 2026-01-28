UEFA Champions League
Sigue EN VIVO la previa de Benfica vs. Real Madrid: transmisión minuto a minuto de la Champions League 2025-26
La Casa Blanca busca sumar para clasificar entre los ocho primeros, mientras que el local necesita ganar para aspirar a clasificar a Playoffs.
¡Bienvenidos a la cobertura de Benfica vs. Real Madrid!
Acompáñanos en este minuto a minuto de este atractivo partido de la última jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League.
