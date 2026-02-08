¿Por qué no juega Vinícius Jr. en Valencia vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Desde las 14:00 horas, el Real Madrid visita al Valencia por la jornada 23 de La Liga española, en un partido clave en la pelea por el campeonato. El equipo de Álvaro Arbeloa necesita sumar de a tres para seguir a un solo punto del líder, Barcelona, que viene de ganar 3-0 al Mallorca y se mantiene firme en la cima.

Para este compromiso, el conjunto merengue no contará con uno de sus futbolistas más importantes. Vinicius Jr está sancionado y no podrá ser parte del encuentro, una baja sensible en el ataque del Real Madrid en un duelo determinante.

El delantero brasileño deberá esperar hasta la próxima jornada para volver a estar disponible, por lo que el cuerpo técnico tuvo que rearmar el equipo sin una de sus principales figuras ofensivas.

¿Vinícius vio la roja?

Vinicius no fue expulsado, sino que alcanzó la quinta tarjeta amarilla en el duelo ante el Rayo Vallecano. Debido a la acumulación de amonestaciones, deberá cumplir una fecha de suspensión y no estará presente ante Valencia en el día de hoy.

Su ausencia obliga al Real Madrid a buscar alternativas en ofensiva para un partido de alta exigencia, donde necesita ganar para no perder terreno en la lucha por el título y seguir presionando al Barcelona en la recta clave de la temporada.