El inesperado nombre que aparece en carpeta para reemplazar a Xabi Alonso en Real Madrid

El entrenador español no tiene su futuro asegurado y siguen apareciendo posibles candidatos en caso de que se determine que no siga en la institución merengue.

Por Ramiro Canessa

Xabi Alonso en la cuerda floja en Real Madrid.
© Getty ImagesXabi Alonso en la cuerda floja en Real Madrid.

Real Madrid no está pasando por su mejor presente futbolístico en la temporada y, si siguen por este camino, podría volverse a quedar con las manos vacías como en la campaña anterior. Los resultados hasta ahora no han acompañado, y la presión sobre el equipo es cada vez mayor, sobre todo en partidos decisivos donde el equipo no ha logrado consolidarse.

Xabi Alonso llegó con muchas expectativas al banquillo del Real Madrid, pero todavía no ha logrado ganarse completamente a la afición. Su futuro sigue siendo una incógnita, ya que los resultados obtenidos hasta ahora no han reflejado las metas que se habían planteado para esta temporada.

¿Xabi Alonso debe seguir en Real Madrid?

Si bien en los últimos encuentros el equipo mostró una leve mejoría y consiguió resultados positivos, no han logrado hacerse fuertes en los compromisos más importantes que han disputado. La irregularidad sigue siendo un factor que preocupa a la directiva y a los aficionados.

Es por este motivo que Xabi Alonso todavía no sabe si continuará al frente del Real Madrid. Varios nombres comenzaron a aparecer en la carpeta de posibles reemplazos, en caso de que la directiva tome la decisión de prescindir de sus servicios tras evaluar el desempeño del equipo.

El nombre que nadie esperaba

Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, ha surgido como una alternativa inesperada para dirigir al Real Madrid. Según 365 Scores, su nombre ha empezado a circular por los pasillos del Santiago Bernabéu mientras se define el futuro de Xabi Alonso, que continúa en la incertidumbre debido a los resultados obtenidos.

El joven técnico, que tuvo su última experiencia como entrenador principal en Botafogo, ya conoce de cerca el entorno merengue tras haber trabajado como asistente en la Casa Blanca. Su perfil encaja con lo que el club podría estar buscando: alguien con experiencia cercana al vestidor y capacidad para aportar continuidad y nuevas ideas si finalmente asume el cargo.

En síntesis

  • Xabi Alonso mantiene su futuro como entrenador del Real Madrid en incertidumbre por los resultados.
  • Davide Ancelotti, exentrenador de Botafogo, surge como alternativa para dirigir al Real Madrid.
  • El Real Madrid evalúa posibles reemplazos tras no consolidarse en los compromisos decisivos de la temporada.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
