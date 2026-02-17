Estamos de nuevo en una tarde más de Champions League, en esta ocasión comienzan los Playoffs y se disputan los primeros duelos. Ahora elBenfica recibe al Real Madrid en el el Estádio da Luz en Lisboa. Después de lo sucedido en la última jornada de la UCL, los de Jose Mourinho quieren repetir la histórica y forjar el camino hacia la eliminación de los blancos.
El equipo portugués viene de vencer a Santa Clara el pasado viernes con un resultado de 2-1, mientras que los de Álvaro Arbeloa se impusieron con goleada de 4-1 ante la Real Sociedad. Estos últimos, consiguen ponerse en la punta de LaLiga superando al Barcelona, pero el Benfica ocupa el sitio 3 por debajo del Porto y el Sporting de Lisboa en su liga.