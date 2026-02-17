Es tendencia:
Champions League

Sigue GRATIS y EN VIVO el Benfica 0-0 Real Madrid: arrancan los Playoffs de la Champions League 2025-26

Sigue el minuto a minuto del partido entre Benfica y Real Madrid en los Playoffs de la Champions League.

14' BENFICA CON LA PRIMERA AL ARCO

Tras un tiro de esquina Tomás Araújo remata de cabeza, pero el balón queda en las manos de Thibaut Courtois.

9' LA PRIMERA DE PELIGRO DEL REAL MADRID

Kylian Mbappé consigue el balón cerca del área y dispara, pero Anatoliy Trubin recibe la pelota en las manos.

¡ARRRRRRRRRRAAAAAANCA EL PARTIDO!

Suena el silbatazo inicial en Lisboa y comienza el encuentro entre Benfica y Real Madrid

"HASTA EL FIN"

La afición del Benfica muestra un tifo con la leyenda "Até ao fim" mostrando su apoyo al equipo en la búsqueda de conseguir la heroica ante el Real Madrid

SALEN LOS EQUIPOS A LA CANCHA

Se escucha el Himno de la Champions y saltan los equipos al campo listos para el encuentro de esta noche en Lisboa

RECUERDOS DE LA NOCHE TRISTE DEL REAL MADRID

En el Estádio da Luz se presentan las imágenes de aquella histórica noche en donde el Benfica dejó al Real Madrid en los Playoffs y les quitó la oportunidad de clasificar directamente a Octavos de Final

ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL BENFICA

  •  Anatoliy Trubin
  • Amar Dedic
  • Tomás Araújo
  • Nicolás Otamendi
  • Samuel Dahl
  • Andreas Schjelderup
  • Fredrik Aursnes
  • Leandro Barreiro
  • Gianluca Prestianni
  • Rafa Silva
  • Vangelis Pavlidis

ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL REAL MADRID

BIENVENIDOS AL EN VIVO DEL BENFICA VS REAL MADRID

Este martes te traemos el minuto a minuto de este encuentro que pinta para ser intenso, donde el Benfica quiere repetir lo visto en la última jornada antes de clasificar a los Playoffs de la Champions League, pero se mide al Real Madrid que se ha recuperado de aquella noche.

Por Marilyn Rebollo

Sigue el minuto a minuto del Benfica vs Real Madrid en la Champions League
© Getty ImagesSigue el minuto a minuto del Benfica vs Real Madrid en la Champions League

Estamos de nuevo en una tarde más de Champions League, en esta ocasión comienzan los Playoffs y se disputan los primeros duelos. Ahora elBenfica recibe al Real Madrid en el el Estádio da Luz en Lisboa. Después de lo sucedido en la última jornada de la UCL, los de Jose Mourinho quieren repetir la histórica y forjar el camino hacia la eliminación de los blancos.

El equipo portugués viene de vencer a Santa Clara el pasado viernes con un resultado de 2-1, mientras que los de Álvaro Arbeloa se impusieron con goleada de 4-1 ante la Real Sociedad. Estos últimos, consiguen ponerse en la punta de LaLiga superando al Barcelona, pero el Benfica ocupa el sitio 3 por debajo del Porto y el Sporting de Lisboa en su liga.

Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
