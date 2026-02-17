Este martes te traemos el minuto a minuto de este encuentro que pinta para ser intenso, donde el Benfica quiere repetir lo visto en la última jornada antes de clasificar a los Playoffs de la Champions League, pero se mide al Real Madrid que se ha recuperado de aquella noche.

En el Estádio da Luz se presentan las imágenes de aquella histórica noche en donde el Benfica dejó al Real Madrid en los Playoffs y les quitó la oportunidad de clasificar directamente a Octavos de Final

Se escucha el Himno de la Champions y saltan los equipos al campo listos para el encuentro de esta noche en Lisboa

La afición del Benfica muestra un tifo con la leyenda "Até ao fim" mostrando su apoyo al equipo en la búsqueda de conseguir la heroica ante el Real Madrid

Estamos de nuevo en una tarde más de Champions League, en esta ocasión comienzan los Playoffs y se disputan los primeros duelos. Ahora elBenfica recibe al Real Madrid en el el Estádio da Luz en Lisboa. Después de lo sucedido en la última jornada de la UCL, los de Jose Mourinho quieren repetir la histórica y forjar el camino hacia la eliminación de los blancos.

El equipo portugués viene de vencer a Santa Clara el pasado viernes con un resultado de 2-1, mientras que los de Álvaro Arbeloa se impusieron con goleada de 4-1 ante la Real Sociedad. Estos últimos, consiguen ponerse en la punta de LaLiga superando al Barcelona, pero el Benfica ocupa el sitio 3 por debajo del Porto y el Sporting de Lisboa en su liga.