Si una persona fue tapa de todos los periódicos en los últimos días ese fue Gianluca Prestianni. El talentoso delantero, sin embargo no se llevó las portadas por su habilidad sino por el controversial episodio ocurrido en la Champions League. El argentino generó una catarata de repercusiones en todos lados que lo tuvieron en el centro de la escena durante toda la semana.

El atacante del Benfica, desconocido hasta hace poco por muchos fanáticos futboleros, se volvió ‘famoso’ por su altercado con Vinicius Jr en el juego ante Real Madrid. El brasileño lo había acusado ante el árbitro del encuentro de llamarlo ‘Mono’, pero como se tapó la boca fue inimputable y quedó exento de castigo. Eso sí, la no-penalidad no lo exhimió de las críticas.

Para colmo, dentro de estas circunstancias, en las últimas horas se confirmó que el extremo viajará a España para disputar la revancha de los Playoffs en el Santiago Bernabéu. Ante un clima hostil con decenas de miles de aficionados insultándolo y silbándolo, Gianluca Prestianni deberá poner la cara y demostrar dentro del campo.

Gianluca Prestianni recibe una sanción en plena polémica con Vinicius Jr:

Mientras aguarda por jugar la vuelta de dieciseisavos de UEFA Champions League en la Casablanca, el futbolista surgido en Vélez Sarsfield ha sido multado en Portugal. Esta penalidad no tiene que ver con el episodio con Real Madrid, pero le suma un capítulo más a esta turbulenta semana que vive el argentino. Son días donde el nombre del nacido en Buenos Aires sale reiteradamente en las redes y en los medios.

Tras el informe arbitral del pasado fin de semana, se le ratificó la última amonestación recibida ante Santa Clara y se perderá el próximo juego de Liga por quinta amarilla. El delantero había visto el cartón en aquel partido por el torneo doméstico portugués, y debió ser sustituido por Mourinho para no ser expulsado por su reacción furiosa.

Benfica, sin Gianluca Prestianni ante AVS por la Liga de Portugal:

En la previa del cruce con Real Madrid, Benfica recibirá a AVS este sábado 21 de febrero en el Estadio Da Luz a las 12.00 hora CDMX, por la jornada 23 del campeonato. Con la ausencia de Prestianni, un titular indiscutido en el equipo, las ‘Águilas’ buscarán ganar y recortarle distancias al puntero (Porto, a siete puntos) y al escolta (Sporting, a tres). Actualmente, pese a marchar tercero, Benfica es el único invicto de esta temporada 2025/26 de la Liga Portuguesa.