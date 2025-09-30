Las alineaciones de Chelsea vs. Benfica por la UEFA Champions League 2025-26

Chelsea y Benfica se enfrentan este martes 30 de septiembre en uno de los nueve partidos que se disputan hoy por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El encuentro, el cual inicia a las 13:00hs (CDMX), se lleva a cabo en Stamford Bridge.
Con respecto al conjunto de la Premier League, el Chelsea viene de perder por 3-1 con el Brighton y solo ganó uno de los últimos cinco partidos disputados en todas las competiciones. El equipo inglés perdió por 3-1 con el Bayern Múnich en su debut en la Champions League y buscará su primera victoria.
Por el lado de la visita, Benfica viene de ganarle por 2-1 a Gil Vicente por la Primeira Liga. Este partido marca el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge; el DT portugués hizo historia con Chelsea y seguramente será bien recibido por todos los aficionados.
La probable alineación de Chelsea
- Robert Sánchez
- Reece James
- Trevoh Chalobah
- Fofana
- Marc Cucurella
- Enzo Fernández
- Moisés Caicedo
- Cole Palmer
- Estevao
- Pedro Neto
- João Pedro
La probable alineación de Benfica
- Anatoliy Trubin
- Amar Dedic
- Antonio Silva
- Nicolás Otamendi
- Samuel Dahl
- Richard Ríos
- Fredrik Aursnes
- Dodi Lukebakio
- Georgiy Sudakov
- Andreas Schjelderup
- Vangelis Pavlidis