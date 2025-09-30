Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Las alineaciones de Chelsea vs. Benfica por la UEFA Champions League 2025-26

Chelsea y Benfica se enfrentan este martes en Stamford Bridge. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Chelsea y Benfica se enfrentan por la Champions League
© Getty ImagesChelsea y Benfica se enfrentan por la Champions League

Chelsea y Benfica se enfrentan este martes 30 de septiembre en uno de los nueve partidos que se disputan hoy por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El encuentro, el cual inicia a las 13:00hs (CDMX), se lleva a cabo en Stamford Bridge.

Publicidad

Con respecto al conjunto de la Premier League, el Chelsea viene de perder por 3-1 con el Brighton y solo ganó uno de los últimos cinco partidos disputados en todas las competiciones. El equipo inglés perdió por 3-1 con el Bayern Múnich en su debut en la Champions League y buscará su primera victoria.

Por el lado de la visita, Benfica viene de ganarle por 2-1 a Gil Vicente por la Primeira Liga. Este partido marca el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge; el DT portugués hizo historia con Chelsea y seguramente será bien recibido por todos los aficionados.

La probable alineación de Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Reece James
  • Trevoh Chalobah
  • Fofana
  • Marc Cucurella
  • Enzo Fernández
  • Moisés Caicedo
  • Cole Palmer
  • Estevao
  • Pedro Neto
  • João Pedro
Publicidad

La probable alineación de Benfica

  • Anatoliy Trubin
  • Amar Dedic
  • Antonio Silva
  • Nicolás Otamendi
  • Samuel Dahl
  • Richard Ríos
  • Fredrik Aursnes
  • Dodi Lukebakio
  • Georgiy Sudakov
  • Andreas Schjelderup
  • Vangelis Pavlidis
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Los dos campeones del mundo que quiere el Real Madrid para cerrar una mega alineación
Futbol Internacional

Los dos campeones del mundo que quiere el Real Madrid para cerrar una mega alineación

Los jugadores de Brasil de los que deberá cuidarse México en el Mundial Sub-20 2025
Mundial Sub 20

Los jugadores de Brasil de los que deberá cuidarse México en el Mundial Sub-20 2025

¿Por qué no juega Matheus Cunha en Manchester United vs. Chelsea?
UEFA

¿Por qué no juega Matheus Cunha en Manchester United vs. Chelsea?

Pronósticos Barcelona vs Paris Saint-Germain: los culés reciben al vigente campeón en la Champions League
Apuestas

Pronósticos Barcelona vs Paris Saint-Germain: los culés reciben al vigente campeón en la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo