Las alineaciones de Chelsea vs. Benfica por la UEFA Champions League 2025-26

Chelsea y Benfica se enfrentan este martes 30 de septiembre en uno de los nueve partidos que se disputan hoy por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El encuentro, el cual inicia a las 13:00hs (CDMX), se lleva a cabo en Stamford Bridge.

Publicidad

Publicidad

Con respecto al conjunto de la Premier League, el Chelsea viene de perder por 3-1 con el Brighton y solo ganó uno de los últimos cinco partidos disputados en todas las competiciones. El equipo inglés perdió por 3-1 con el Bayern Múnich en su debut en la Champions League y buscará su primera victoria.

Por el lado de la visita, Benfica viene de ganarle por 2-1 a Gil Vicente por la Primeira Liga. Este partido marca el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge; el DT portugués hizo historia con Chelsea y seguramente será bien recibido por todos los aficionados.

La probable alineación de Chelsea

Robert Sánchez

Reece James

Trevoh Chalobah

Fofana

Marc Cucurella

Enzo Fernández

Moisés Caicedo

Cole Palmer

Estevao

Pedro Neto

João Pedro

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Benfica