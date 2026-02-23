El escándalo del supuesto racismo en Benfica vs. Real Madrid sacudió el futbol europeo la semana pasada. Gianluca Prestianni, futbolista argentino, fue acusado por Vinícius Jr. de haber dirigido insultos raciales hacia él durante los entrenamientos, incluyendo que lo llamaron “mono”. La polémica generó repercusiones inmediatas en redes sociales.

Tras varios días de investigación preliminar, la UEFA decidió sancionar provisionalmente al jugador argentino. Prestianni no podrá jugar en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League frente al Real Madrid, que se disputará el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.

El delantero y su agente, Gastón Fernández, no estarían conformes con la decisión y consideran que se trata de una sanción apresurada. Desde su entorno aseguran que evaluarán todas las acciones posibles para defender la reputación del jugador.

En este contexto, Gianluca Prestianni se plantea llevar el caso a instancias más altas. Según informó Marcos Benito, del programa Chiringuito TV, el argentino analiza la posibilidad de denunciar a Mbappé y Vinícius Jr. ante la UEFA, la FIFA e incluso la justicia portuguesa por lo penal, en caso de considerar que las acusaciones le han causado un daño grave.

La información fue confirmada por Esteban Edul, periodista de ESPN Argentina, quien reveló que el entorno del jugador trabaja en estrategias legales y reglamentarias para que se reconozca la postura de Prestianni y se revise la sanción provisional impuesta por la UEFA.

El comunicado de Benfica por la sanción de Prestianni

“El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso aún está en curso y apelará esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League. El Sport Lisboa e Benfica también reafirma su firme compromiso con la lucha contra toda forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su acción diaria, su comunidad global, la labor de la Fundación Benfica y figuras clave en la historia del Club, como Eusébio”, escribieron en el club.

En síntesis