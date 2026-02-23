Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por UEFA y no jugará con Benfica ante Real Madrid

Gianluca Prestianni no podrá estar presente en el partido de Benfica ante Real Madrid. El comunicado de UEFA con los detalles.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente
© Getty ImagesGianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente

Este lunes la UEFA emitió un comunicado acerca del caso de Gianluca Prestianni y el presunto caso de racismo contra Vinícius Jr por lo ocurrido en la ida del partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League.

Publicidad

Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por un partido y no estará presente en el juego de este miércoles en el Santiago Bernabéu. Esta decisión de UEFA fue debido al pedido provisional del inspector de ética y disciplina de la federación mientras el caso se sigue investigando.

El comunicado de UEFA

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) en relación con un comportamiento discriminatorio”, detalló UEFA en una parte de su comunicado.

Gianluca Prestianni discutiendo con Vinícius Jr (Getty Images)

Gianluca Prestianni discutiendo con Vinícius Jr (Getty Images)

Publicidad

“Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación ante los órganos disciplinarios de la UEFA. Se facilitará más información sobre este asunto a su debido tiempo”, así concluyó el comunicado para informar acerca de la suspensión provisional de Gianluca Prestianni.

Es una noticia de última hora y por lo pronto el Benfica no emitió ningún comunicado por la suspensión al delantero, aunque se espera que el club portugués responda de alguna manera. De todos modos, ya está confirmado que el argentino no jugará ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Bombazo: las 5 sanciones que Prestianni y Benfica recibirán si UEFA comprueba el ‘racismo’

ver también

Bombazo: las 5 sanciones que Prestianni y Benfica recibirán si UEFA comprueba el ‘racismo’

En síntesis

  • La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni por presunto comportamiento discriminatorio.
  • El delantero del Benfica no jugará este miércoles contra Real Madrid en el Bernabéu.
  • La sanción responde a una violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de UEFA.
Publicidad
Patricio Hechem
Patricio Hechem
Lee también
Benfica le responde a la UEFA tras la suspensión de Prestianni
UEFA

Benfica le responde a la UEFA tras la suspensión de Prestianni

Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras la victoria de Barcelona
Futbol Internacional

Así quedó la tabla general de posiciones de LaLiga tras la victoria de Barcelona

Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Osasuna por LaLiga
Futbol Internacional

Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Osasuna por LaLiga

Max Verstappen adelanta su retiro de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Max Verstappen adelanta su retiro de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo