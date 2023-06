Desde aquel fatídico 28 de mayo, una fecha que ha dejado una marca indeleble en la mente del técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, su vida se ha convertido en una tortura diaria. Aún se siente responsable por la derrota sufrida ante los Tigres en la gran Final, y este sentimiento no ha hecho más que atormentarlo. Sin embargo, Paunovic encuentra consuelo en la certeza de que esta amarga experiencia será una valiosa lección para el Apertura 2023.

La autocrítica se ha convertido en una constante en la vida del estratega serbio: “Para mí, todos los días después de la Final del 28 de mayo han sido una tortura. Me torturaba personalmente con mis análisis, evaluaciones y revisiones del partido, porque sigo sintiéndome responsable de la derrota. Creo que en la segunda parte no encontré las soluciones adecuadas para contrarrestar los cambios que realizó el rival. Ha sido extremadamente duro para mí y sigue siéndolo.”

A pesar del dolor que ha acompañado a esta derrota, Paunovic mantiene la esperanza de que las Chivas regresarán a una Final, pero esta vez lo harán con mayor fortaleza. Reconoce que fue en la gestión del equipo tapatío en la segunda mitad del partido donde fallaron, permitiendo que los Tigres revirtieran el marcador y se alzaran con la corona del Clausura 2023 con un resultado final de 3-2.

“Siempre utilizo estas derrotas como lecciones para aprender, y la próxima vez, porque habrá una próxima vez en la que lleguemos a una Final, no permitiré que suceda. Me duele mucho por la gente, por la ilusión que tenían nuestros aficionados, por ver a jóvenes llorando. Las imágenes de esos momentos aún me impactan y las recuerdo de vez en cuando; siguen frescas en mi mente. Para mí, estas imágenes se han convertido en una motivación y lo que deseo en este torneo es recuperar de inmediato la ilusión de todos, volver más fuertes y más decididos”.

El resultado se le escapó a las Chivas

En aquella Final, las Chivas tenían una ventaja de 2-0 al medio tiempo, pero en la segunda mitad el técnico Robert Dante Siboldi logró darle la vuelta al marcador, y en tiempo extra los felinos se llevaron el título con un marcador final de 3-2 gracias al gol de Guido Pizarro en el Estadio Akron.

“Desde el primer día, les dije a los jugadores que les daría ejemplos de equipos en México que han perdido una Final y luego han regresado para ganarla en el siguiente torneo; el propio Pocho Guzmán tuvo esa experiencia con Pachuca, y creo que Pumas también la ha vivido en el pasado. Internacionalmente, el Liverpool perdió una Final con el Real Madrid y luego la ganó, al igual que el Manchester City, que perdió una Final y luego la volvió a ganar, no al año siguiente. Estos son ejemplos de equipos fuertes, capaces de convertir el dolor en motivación, de recuperarse y regresar más fuertes en el siguiente torneo.”

En cuanto a los trabajos de pretemporada realizados en Juriquilla, Querétaro, Paunovic ha encontrado una excelente respuesta y considera que el plantel se encuentra en un gran momento físico, como si no estuvieran a punto de comenzar un nuevo torneo.