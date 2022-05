Chivas busca quedarse con la ficha de Alan Mozo y quiere dar un jugador a modo de pago para Pumas. Además, Amaury Vergara no confirmó a Ricardo Cadena como el nuevo entrenador.

Chivas Guadalajara no para de pensar en la próxima temporada debido a que tiene una gran cantidad de cambios por definir. En esto se encuentra abocado Ricardo Peláez quien busca concretar el entrenador del Rebaño y los nuevos refuerzos.

Esto último trascendió en las últimas horas debido a que se informó que el Guadalajara tendrá pensado incorporar a Alan Mozo de Pumas y dar, como parte de pago, a César Huerta. Por otra parte, en las últimas horas Amaury Vergara comentó que aún no han definido al próximo timonel del Rojiblanco y que verían ofertas.

Chivas va por Alan Mozo

Sin duda esta fue una de las noticias del día debido a que Dale Azul y Oro informó que Chivas irá por el fichaje de Alan Mozo, quien hoy busca irse de Pumas. Por otra parte, el mismo medio informó que como parte de pago quieren poner a César Huerta.

Amaury Vergara y Chivas no definen el técnico

Uno de los grandes aciertos de Chivas en el cierre de temporada fue poner al frente del primer equipo a Ricardo Cadena, quien llevó al Rebaño a los Cuartos de Final de la Liga MX, pero aún no fue confirmado como el nuevo entrenador. A su vez, Amaury Vergara puso más palos en la rueda para que sea el entrenador debido a que dijo que están viendo propuestas. “Peláez me va a hacer la propuesta de su director técnico, porque para los que piensan que no se hacen las cosas de manera institucional, están muy equivocados, tenemos procesos en donde nuestro director deportivo nos presenta proyectos”, expresó Vergara.