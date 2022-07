Chivas Guadalajara comienza encarar la semana con la mira puesta en el choque contra Atlético de San Luis, encuentro que se llevará adelante en el Estadio Akron. El equipo de Ricardo Cadena viene de empatar en un aburrido y mal encuentro a Juárez por la jornada 1 del Apertura 2022 de la Liga MX.

Por otro lado, luego de haber perdido a José Juan Macías para todo el certamen, el Guadalajara pierde a otro atacante para los próximos torneos. Por otra parte, Gael Sandoval habló de su relación con Alexis Vega y aclaró si el atacante intervino para que lo sacara del equipo.

Chivas pierde a otro atacante

Lo sucedido con José Juan Macías a días de que inicie el certamen dejó con varios interrogantes a Chivas debido a que necesita un centro atacante natural y esto se notó ante Juárez. Por otra parte, en el día de hoy volvió a sufrir Ricardo Cadena ya que se retiró lesionado Paolo Yrizar, quien no es uno de los futbolistas que, como la primera opción de recambio, pero con la dura lesión de Macías podía ver más minutos.

Gael Sandoval habló de Alexis Vega

En plena pretemporada u no de los jugadores separados en el Rebaño fue Gael Sandoval quien no fue del gusto del entrenador, pero se rumoreó que Alexis Vega pidió su salida. Por otro lado, en las últimas horas Sandoval habló y aclaró la situación su excompañero. “Los medios inventan. Papi, vamos aclarando las cosas: mi hermanito Vega no, obviamente no tuvo nada que ver en esto de las decisiones. A menos de que yo no sepa que a Vega ya lo hicieron directivo, pero no es cierto, no creo, porque si lo hicieron directivo no podría jugar”, comentó en un Instagram Live.