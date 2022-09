El año 2022 puede ser uno de los mejores en la carrera profesional de Alexis Vega. A seis años de su debut en la Liga MX, el delantero firmó una sustancial renovación de contrato con las Chvas del Guadalajara y está perfilado para jugar con la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 con miras a jugar pronto en el futbol europeo.

Respecto a la posibilidad de marcharse a Europa que se manejó hace algunos meses antes de que extendiera su contrato con las Chivas del Guadalajara hasta el 30 de junio de 2024, Alexis Vega dio a conocer que todo lo que se publicó en realidad sobre su futuro en el extranjero fueron solamente especulaciones.

En entrevista con el Escorpión Dorado, en el programa de Youtube Al volante, Alexis Vega comentó que "en realidad fueron puros rumores que me ponían en varios equipos de Europa, mi representante me hizo saber que preguntaron por mí, pero no hubo nada concreto. Preguntaron y hasta ahí, no hubo nada de 'ya lo queremos en verano', no hubo nada cerrado"

Alexis Vega no se frustró por no haber conseguido aún su pase al futbol de Europa y está conforme con la renovación de contrato con las Chivas del Guadalajara que estipula que habría facilidades para un fichaje al futbol extranjero. "Yo estaba contento porque sabía que estaba haciendo bien las cosas. Se acababa mi contrato y como no tenía nada preferí quedarme en Chivas. Yo sé que la gente me quiere, el equipo me quiere, mis compañeros me quieren, y mi familia está contenta aquí y yo estoy feliz. Tengo el sueño intacto de poder jugar en Europa. Le agradezco a Amaury y a Peláez que hicieron todo lo posible, y si en seis meses, un año o dos años llega una oferta que nos convenga a las dos partes se va a hacer lo posible para que me dejen ir".

"No valgo ocho millones de dólares": Alexis Vega

Alexis Vega compartió que su equipo ideal en Europa sería el Barcelona y ante un eventual fichaje dejó ver que no sería por la cantidad en la que lo tienen tasado en cierto portal de internet de cotizaciones de jugadores: "Lo que dice la página de Transfermarkt, hace como dos semanas vi en Twitter que valía siete u ocho millones de euros. Es algo irreal esa madre. Esas cifras son algo irreal, obviamente uno sabe que no valgo esa cantidad. Sé lo que valgo, pero yo creo que eso es muy exagerado".