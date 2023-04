Henry Martín es uno de los mejores delanteros mexicanos de la actualidad: brilla en el América, es el líder de goleo del Torneo Clausura 2023 de Liga MX y apunta a disputar su segundo Mundial con la playera de la Selección Nacional. Y hay algo muy curioso con su carrera deportiva, ya que estuvo a nada de fichar con el Deportivo Guadalajara y terminó jugando en la otra vereda.

Hoy Chivas lo sufre en cada Clásico Nacional y en cada tanto que marca con las Águilas. ¿El motivo? La directiva rojiblanca tenía todo acordado para contratarlo antes de que llegue a Coapa (diciembre 2017), pero dio marcha atrás en la negociación y cometió un grave error. Eso fue aprovechado al máximo por el elenco azulcrema, que no dudó y le "madrugó" a la Bomba.

El responsable de que Martín no haya llegado a Verde Valle es Matías Almeyda, el último entrenador que logró títulos importantes con la institución de Guadalajara. Y no es que le bajó el pulgar por cuestiones futbolísticas, sino que le recomendó a los mandamases no invertir dinero en él ya que lo veía como un jugar propenso a lesionarse las rodillas.

Esto lo recordó José Luis Higuera en el programa Los Líderes: "Preguntamos (a Tijuana), llegamos a tener el precio y prácticamente era una negociación cerrada. Por la situación de su rodilla, Matías (Almeyda) me hace ver que era un riesgo, no era sencillo de correr. Hoy Henry es uno de los mejores jugadores de México. Ahí respetamos, en ese caso Jorge (Vergara) dijo que sí, es una lesión tradicional".

"Matías era muy cuidadoso, cuidaba el dinero. Aprendió a ver que si el dinero es de la institución, no hagamos tonterías, nos puede salir mal. Él siempre dijo que Henry era problemático por el tema de la rodilla y bueno, le salió al América", apuntó el exdirectivo de Chivas. Lo cierto es que el Pelado privó al Rebaño Sagrado de contar con el centrodelantero azteca del momento.