La inseguridad en México cada vez más va en aumento, y es que, de acuerdo a Alto al Secuestro, la República Mexicana registró en septiembre pasado 90 secuestros, un 9.7 por ciento más que los 82 del mes anterior, además, hubo un incremento del 51.4 por ciento en cuanto al número de víctimas de secuestro, al pasar de 107 personas en agosto a 162, y uno de ellos fue el futbolista mexicano, Jesús “Canelo” Angulo.

Tras este secuestro express que vivió el jugador de las Chivas de Guadalajara junto a su pareja tras salir de un comercio, Angulo confesó que esta situación le dejó fuertes estragos en su vida diaria, pues a pesar de que tan sólo fueron 30 minutos de terror, los meses posteriores al suceso le han cambiado su vida, pues dejó de tener confianza para salir y derivó en que ha dejado de ser una persona relajada.

“Aprendes a valorar más las cosas, te puede cambiar la vida en un segundo y nunca sabes cuándo te puede pasar. Antes era una persona muy relajada, nunca pensaba en estas cosas y desde que me pasó eso ando siempre más ‘trucha’ (astuto), volteando hacia todos lados y cuidándome mucho más. En ese sentido sí me ayudó bastante a valorar más las cosas y estar más pendiente de lo externo”, señaló el futbolista en una entrevista para Mediotiempo.

A pesar de que ha seguido con su carrera como futbolista, Angulo reconoció que esta privación de la libertad mientras pasaba una noche tranquila junto a su pareja, terminó por mermar seriamente en su rutina diaria, pues ya no tiene confianza como siempre, pero espera que el aprendizaje que le dejó esta situación lo lleve a crecer como persona y que el tiempo le ayude a confiar de nuevo.

“Al principio sí te cuesta, a mí no me gustaba andar solo en el carro, tenía que venir alguien conmigo y sí te cuesta, andas todo escamado, no sabes qué te puede pasar y cualquier persona te parece sospechosa, sí fue un poco difícil, pero ya vamos a un poco mejor, saliendo. Yo quiero pensar que sí, que todos ahora se cuidan un poco más y andan más ‘truchas’ en ese aspecto, es importante estar pendiente en todo eso, y espero que esa situación les haya ayudado a cuidarse”.