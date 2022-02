Tras un paso complicado en Europa, el mexicano José Juan Macías no ha tenido un paso fácil en su retorno con las Chivas de Guadalajara, y ante León apenas cumplió sus primeros minutos, después de un desafortunado fichaje con el Getafe, quienes son parte de la Primera División de España, pero que no confiaron en el talento del azteca al igual que el experimentado timonel, Víctor Manuel Vucetich, quien habría comentado que jugar con puros mexicanos era una desventaja.

Ante esto, Macías, quien ingresó al minuto 64 para sustituir a Ángel Zaldívar, tiempo que no le fue suficiente para marcar como esperaba, este no desaprovechó los reflectores que tenía tras una derrota más del Rebaño Sagrado, y por ello buscó lanzar una indirecta al famoso “Rey Midas”, quien es uno de los entrenadores más exitosos del balompié mexicano, pero eso no evitó que J.J. se molestara por su comentario.

"No fue el resultado que merecíamos, pero este es el camino a seguir. Que alegría jugar con un Chivas que propone, que trabaja sobre una idea de juego, que busca jugar al futbol. Es tiempo de confiar en la cantera, en mexicanos. A muerte con este equipo y cuerpo técnico", escribió el delantero quien es canterano de los rojiblancos por medio de su cuenta personal de Instagram, en donde se mantiene activo la mayor parte de la semana.

¿Qué dijo Vucetich que molestó a Chivas?

En septiembre de 2021, antes de que fuera inesperadamente sustituido del Rebaño Sagrado, Víctor Manuel Vucetich, reconoció para TUDN que es una “desventaja” jugar con puros mexicanos debido a que al Guadalajara en ocasiones no le quieren vender jugadores nacionales o se los ponen a precios mucho más altos de lo habitual, algo que sin duda termina siendo contraproducente para el plantel tapatío, a diferencia de lo que vivió en su momento con equipos como los Rayados de Monterrey, donde no padecen de este tipo de detalles.

“Sí ha sido una desventaja porque no tienes los elementos que tu quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden y el nivel que necesita Chivas son cuatro o cinco jugadores muy puntuales que te los venden carísimos y por eso se ha pensado en renovar la cantera”, apuntó el “Rey Midas”, quien con esto fue satanizado por ir en contra de la tradición del conjunto rojiblanco, la cual les atañe desde hace varios años.