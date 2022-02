Las Chivas de Guadalajara de -todavía- Marcelo Michel Leaño, en el mercado de invierno de la Liga MX tuvieron un refuerzo inesperado: José Juan Macías. El delantero a mediados del 2021 pegó el salto al futbol de Europa para sumarse al Getafe de LaLiga de España, pero tal experiencia no cumplió con las expectativas, por eso retornó mucho antes de lo imaginado.

No obstante, el protagonista de esta historia que acabó en un abrir y cerrar de ojos, confesó que, más allá de no cumplir con el propósito principal, que era el de desarrollar gran parte de su carrera en el Viejo Continente para recién después sí volver cual hijo pródigo al Rebaño Sagrado, no considera que haya sido un paso en falso, sino todo lo contrario.

Así lo comentó en la conferencia de prensa que brindó este miércoles en Verde Valle: “Todo lo que diga va a sonar a pretexto es cosa del pasado, es evidente que me faltaron cosas a mí y un conglomerado de circunstancias, pero estoy feliz de estar acá, fue una buena oportunidad que me hizo crecer en todos los sentidos”, señaló José Juan Macías.

Asimismo, el atacante de las Chivas de Marcelo Michel Leaño, insistió: “Maduré muchísimo, en todos los sentidos por situaciones que pasé, y me siento muy feliz con ese crecimiento en lo personal, en las decisiones que tomo siempre, yo jamás busco arrepentirme, estoy seguro que cuando tomo una decisión y estoy muy agradecido con esa oportunidad que Chivas me brindó y ahora estando de regreso acá también estoy muy feliz y no me arrepiento porque fue mi decisión.La vida no se trata solo de futbol porque también hay otras cosas y estoy feliz de seguir creciendo y dar lo mejor de mí”.

Los números del breve paso de José Juan Macías en el Getafe

El cinco de julio del 2021, tras el Torneo Guard1anes Clasura de la Liga MX, se oficializó la transferencia desde las Chivas de Guadalajara al Getafe de LaLiga de España, de José Juan Macías. El delantero de 22 años solamente jugó ocho partidos entre el campeonato y la Copa del Rey, con los que acumuló en total 221 minutos en el campo de juego. No registró ni goles ni asistencias.