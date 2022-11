Con el torneo Clausura 2023 de la Liga MX ya en el panorama, uno de los movimientos más llamativos que se han registrado en esta época de futbol de estufa ha sido la incorporación del entrenador serbio Veljko Paunovic como nuevo director técnico de las Chivas del Guadalajara.

Veljko Paunovic es la primera gran apuesta de Fernando Hierro como director deportivo de las Chivas del Guadalajara. Por el momento, el serbio ya trabaja con el Rebaño en la primera parte de su pretemporada en Verde Valle, de cara al torneo Clausura 2023, y los jugadores ya han experimentado su forma de trabajo.

Antes de llegar a las Chivas del Guadalajara, Veljko Paunovic dirigió a la selección sub 20 de Serbia, al Chicago Fire y al Reading de Inglaterra; de su paso por el equipo de la MLS recuerdan su intensidad en el campo. "Él trabaja los entrenamientos, que son fuertes", comentó el exfutbolista salvadoreño José Arturo Álvarez quien coincidió con el entrenador serbio.

En entrevista para el portal Mediotiempo, Álvarez constató que con Veljko Paunovic para las Chivas de Guadalajara "los entrenamientos van a ser difíciles, y se van a tener que acoplar a eso, pero a la vez eso te ayuda a estar bien físicamente, vas a tener la idea para qué es lo que quiere el técnico, y se te van a ser más fáciles los partidos. Él es una persona que vive y duerme y siente el futbol, es apasionado del futbol".

Veljko Paunovic, estricto y honesto

José Arturo Álvarez consideró que Veljko Paunovic tendrá una pronta adaptación y un paso exitoso por el futbol mexicano como director técnico de las Chivas del Guadalajara porque además "habla muy bien español, creo que eso le va a ayudar mucho a llegar a México. Siempre cuando el idioma no es el mismo, puede que no haya muy buen entendimiento con los jugadores, pero él habla muy bien español, y conmigo siempre se llevó bien. Fue un hombre honesto, siempre por cualquier cosa me llamaba y me decía: hoy juegas por esta razón o no. Entonces son cosas que en mi punto de vista fue algo bueno que hacía Paunovic, pero si te puedo decir que es muy estricto, demanda mucho de sus jugadores".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22