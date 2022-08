Todo está listo para el Clásico Tapatío en donde las Chivas de Guadalajara buscarán abollar la corona de los Rojinegros del Atlas al recibirlos en el estadio Akron en lo que es la Jornada 8 del Apertura 2022, enfrentamiento que significa una gran oportunidad para que el Rebaño Sagrado se recupere de la mala racha que está arrastrando desde la campaña pasada, y hay un jugador en particular que trae ganas de revancha ante los Zorros.

Se trata nada más y nada menos que de Alexis Vega, quien se pensaba no estaría contemplado para este histórico duelo, pero en sus propias palabras no se encuentra tan mal para no buscar una participación en este encuentro, pues señaló para Fox Sports que no se encuentra tan mal y reveló que piensa disputar todo el encuentro sin contratiempos si así lo decide el entrenador de los rojiblancos, Ricardo Cadena.

“Es un clásico, nadie se lo quiere perder. Si estuviera muy jodido, sería el primero en aceptarlo y no arruinar el trabajo de mis compañeros. Pero me siento bien, me siento contento y que puedo disputar el partido completo”, apuntó Vega, quien también aprovechó para enviarle un mensaje a los acérrimos rivales de la Perla Tapatía, asegurando como en cada edición que ya es costumbre que sean sus clientes favoritos.

“Obviamente le traigo ganas al Atlas, no he podido marcarle gol después de los cuatro que les hice. Mañana puede que anote o no, pero siempre estamos con la intención de hacerlo”, señaló Alexis. Atlas es el equipo al que Alexis Vega le ha marcado más goles en su carrera, en total les ha hecho cuatro anotaciones en 12 partidos disputados contra los rojinegros, por lo que el clásico tapatío sería una gran oportunidad para que el atacante se reencuentre con el gol.