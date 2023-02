El inicio del Clausura 2023 para Chivas es bastante alentador teniendo en cuenta que cosecharon una buena cantidad de puntos a pesar de las bajas que han sufrido. La realidad es que las lesiones han sido un verdadero problema, aunque Veljko Paunović está demostrando ser un gran entrenador. Sin dudas hay una ilusión muy grande con este torneo.

De todas formas, una de las grandes claves del equipo está siendo Víctor Guzmán, quien no solo es el encargado de la mitad de la cancha, sino también de manejar el vestuario. El capitán está realizando un gran trabajo como líder y está siendo una cuestión fundamental para la dinámica positiva del equipo. Y esto lo dejó reflejado en sus palabras.

"No pararé de buscar levantar un título, es algo que tengo en la meta y quiero estar ahí. Así como ha estado Oswaldo (Sánchez), como ha estado Ramón (Morales), levantando trofeos con el gafete. No será fácil, para nada es fácil y menos lograr un campeonato aquí en la Liga MX, no es nada fácil", expresó el Pocho.

Lo cierto es que Chivas tendrá un duelo muy importante el domingo frente a Pachuca, por lo que sus palabras también sirven como incentivo para el plantel. El cuadro de Guillermo Almada tiene la oportunidad de alcanzar a Monterrey en la cima del campeonato y no regalarán nada. Por lo tanto, este encuentro sirve como vara para medir el verdadero nivel del Rebaño Sagrado.

Está claro que no son los favoritos porque el nivel que ha mostrado el Pachuca fue arrollador. Además, los de Almada cuentan con la ventaja de la localía, por lo que Chivas tiene un verdadero reto en la siguiente jornada. Si bien una derrota cortaría su dinámica positiva, el equipo de Paunović tiene muchísimo para ganar.