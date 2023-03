Aún queda mucho tiempo para que acabe el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, pero ya se están instalando distintos rumores respecto al mercado de fichajes de verano, siendo uno de los más fuertes el que involucra a Carlos Acevedo con distintos pretendientes, entre ellos las Chivas de Guadalajara.

En un contexto donde el Rebaño Sagrado no logra consolidar un portero de jerarquía es que ha crecido fuertemente la idea de que el portero sensación de Santos Laguna se convierta en refuerzo para la próxima temporada. Sin embargo, desde la Comarca no le pondrían las cosas para nada fácil.

Una de las opciones que se barajaba desde la Perla Tapatía era la de proponer un intercambio, situación a la que se opondría rotundamente el Grupo Orlegi, quien para colmo le colocaría al guardameta un precio de venta de locura: 9.5 millones de dólares. ¿Qué pensarán en la institución Rojiblanca? Por lo pronto, la mentalidad que ha fijado el director deportivo al momento de su asunción no "ayuda".

La frase de Hierro que "frena" la compra de Acevedo

Ante este panorama es que cabe recordar una postura fijada por Fernando Hierro después de asumir su cargo como director deportivo de las Chivas, la cual podría significar un claro indicio de que el Rebaño no haría grandes sacrificios para hacerse con los servicios del cancerbero. Y es que el español dijo que Guadalajara "ya no puede ser patrocinador de la Liga MX", en referencia a que ya no sería ese club que llene los bolsillos de los demás clubes, los cuales suelen "aprovechar" la condición de puros mexicanos para colocar elevados valores de venta.

¿América va por Acevedo?

En los últimos días, Azteca Deportes y Marca dieron a conocer que el Club América podría "arrebatarle" a su rival de toda la vida el fichaje de Carlos Acevedo. Pero, ¿desde el Nido estarían dispuestos a pagar la exorbitante cifra? Mientras tanto, los medios partidarios de la Laguna hablan de un interés del portero en emigrar a Europa...