El pasado sábado, Chivas de Guadalajara recibió al Club América en una nueva edición del Clásico Nacional, por la décima jornada del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. A pesar de una leve superioridad del Rebaño Sagrado y el futbolista de más con el que contó en el último lapso, los locales no pudieron vulnerar a su acérrimo rival en el Estadio Akron, y siguen sin despegar en el certamen.

Tal es así que el mensaje esperanzador y revolucionario que caracteriza a Marcelo Michel Leaño ya no estaría penetrando por completo en los directivos del cuadro tapatío. Sin ir más lejos, la paciencia de Ricardo Peláez y los suyos se estaría agotando para con el director técnico de 35 años.

Y es que a lo largo del mandato, así como luego del empate ante las Águilas, se ha escuchado por parte del estratega una 'despreocupada' necesidad de mejorar, acusaciones hacia el arbitraje o que algún resultado fue producto de detalles del partido. Lo cierto es que los resultados siguen sin acompañar la actualidad el equipo y el rendimiento aún no es el esperado.

De acuerdo a información del periodista de Mediotiempo, Miguel Arizpe, la directiva de Chivas ya no le cree de la misma manera a Leaño. "Lo que sí me dijo es que cada día qué pasa, cada fin de partido, van perdiendo la fe y la confianza en las palabras de su DT. Sus declaraciones triunfalistas ya son cuestionadas por dos que tres aquí. Ya no gusta a todos que sus palabras no vayan con la realidad. El verbo se acaba”, detalló.

¿Contra quién juega Chivas su próximo partido?

Por si fuera poco, el compromiso más próximo para Marcelo Michel Leaño y sus Chivas de Guadalajara es la visita al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Este encuentro por la Jornada 11 del Torneo Clausura 2022 se disputará el domingo 20 de marzo a las 19:00 horas CDMX.