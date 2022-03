En el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, el Deportivo Guadalajara y el Club América igualaron 0-0 en el Estadio Akron. Si bien el duelo contó con algunas situaciones claras de gol, la realidad es que estuvo muy por debajo de las expectativas y quedó a deber en cierta parte. Y es la segunda vez consecutiva que empatan sin tantos...

Haciendo un análisis exhaustivo, el equipo que menos contento se fue a casa en la noche de ayer fue el Rebaño Sagrado: hizo de local ante su gente, recibió al colista del campeonato y jugó media hora con un jugador más. Sin embargo, no le alcanzó para llevarse la victoria y Marcelo Míchel Leaño sigue coqueteando con su salida. Los de Fernando Ortiz, mientras tanto, se llevaron un punto interesante si tenemos en cuenta el adverso contexto que enfrentaron. ¿Qué dijeron los entrenadores?

Conferencia de Marcelo Míchel Leaño - DT Chivas

"La afición está en su derecho de exigir, entiendo que quieren ver a Chivas arriba, queremos ganar el Clásico Tapatío, para que sepan que tenemos lo que el equipo necesita. Sin duda alguna, como lo dije a media semana, son partidos a parte los Clásicos, no importa quién llegue, se juega el honor y el orgullo, tenemos cuentas pendientes del juego anterior contra el Atlas, buscamos lograr la victoria que tanto necesitamos", señaló el joven técnico.

Más adelante completó: "Nos faltó contundencia, tuvimos muchas opciones de gol, no fuimos contundentes. Veníamos haciéndolo bien y tenemos que trabajar esto para el próximo rival. Es un punto que nos sabe a poco, sobre todo por cómo estuvimos gran parte del partido. Intentamos, tuvimos dos postes, llegadas, no supimos aprovechar la superioridad numérica, es un punto que sabe a poco, pensamos que merecíamos más y queríamos darle más a la afición. Hoy no recibimos goles y fallamos en situaciones claras de gol. Quiero lograr el equilibrio, para tener solidez en defensa y contundentes".

Conferencia de Fernando Ortiz - DT América

"Se jugó realmente como es un Clásico. Para mí fue un partido antes de la expulsión y después otro, con muchas situaciones de gol de ambos equipos. Luego, jugar 38 minutos con un hombre menos sabiendo que el Clásico es muy importante, los chicos tuvieron un esfuerzo a destacar. Me enorgullece el grupo que tengo, que supo entender el juego para sacar un empate que creo que está bien y está justo", apuntó el argentino.

Más tarde subrayó: "En esta semana y media que tuve la posibilidad de entrenar, he visto y todos hemos visto que América intenta siempre buscar el resultado positivo, por la grandeza de la institución. No dejemos de lado que jugamos un Clásico y eso implica virtudes del rival que también conlleva a que tengamos las precauciones necesaria. Insisto: con un hombre menos, nunca dejamos de atacar, con un sistema de dos delanteros".

"Esa es una de las que tenemos en la cabeza para poder meternos en repechaje. Obviamente somos reales que tenemos que o urge un triunfo para cortar las distancias con los rivales que estamos cerca. Este punto que sacamos en una cancha difícil será bueno si sacamos los tres puntos contra Toluca. Me quedo con esa sensación de que si no hubiéramos tenido la expulsión, pudiéramos haber hecho un partido quizá mejor para sacar los tres puntos", sentenció Ortiz.