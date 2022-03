Michel Leaño, entrenador de Chivas de Guadalajara, aseguró que fue su equipo el que mereció llevarse algo más del Clásico Nacional que finalizó empatado sin goles, aunque reconoció que no supieron aprovechar la superioridad numérica en el complemento.

El sabor amargo que dejó el empate sin goles en el Clásico Nacional se vuelve mayor para las Chivas de Guadalajara si se tiene en cuenta que disputó 40 minutos de partido con superioridad numérica en el terreno de juego, producto de la expulsión de Jonathan Dos Santos en Las Águilas del América.

También porque fueron para El Rebaño las ocasiones más claras de gol, no vaya a creer que tantas, porque dos veces el poste le negó la posibilidad de romper el cero. El propio Michel Leaño aseguró en rueda de prensa que si hubo un equipo que mereció quedarse con la victoria en el Estadio Akron, ese fue el suyo. ¿Alcanza con merecer?

"No hemos podido dar ese paso adicional para lograr que este equipo tenga regularidad. Esa es nuestra asignatura pendiente, lograr el equilibrio para poder ser sólidos a nivel defensivo pero también contundentes. Eso vamos a trabajar. Ya estamos pensando lograr una victoria en el Clásico Tapatío", comenzó diciendo.

Y agregó: "Hoy tuvimos muchas opciones de gol, no fuimos lo suficientemente contundentes y eso es algo que tenemos que mejorar. Lo veníamos haciendo muy bien, hoy no nos salió. Vamos a trabajar para revertir esta situación el próximo partido. El punto nos sabe a poco. No supimos aprovechar la superioridad numérica. Intentamos, tuvimos dos postes, tuvimos llegadas. La sensación es que merecíamos más".

Los próximos partidos de Chivas y América en el Clausura 2022

Tras una nueva edición del Clásico Nacional, Chivas buscará escalar en la tabla de posiciones cuando enfrente el próximo domingo 20 de marzo a Atlas, en condición de visitante. Por el lado de América, el equipo de Fernando Ortiz buscará los tres puntos el mismo día, como local ante Toluca.