Chivas de Guadalajara tenía altas expectativas para el Clásico Nacional, debido al buen nivel que había mostrado el equipo en el Torneo Clausura 2023. Sin embargo, el Rebaño Sagrado se vio sorprendido por el América y sufrió una dolorosa derrota por 4-2.

Es por eso que Veljko Paunovic apuesta por pasar la página cuanto antes. El director técnico serbio considera que no tiene sentido lamentarse por no haber vencido al América, ya que el equipo tiene que sacar máximo provecho de las experiencias.

“Ya está en el pasado (la derrota ante el América), nos sirve para una reflexión y un aprendizaje. Ahora hay que levantar, crear nuevo momento y donde el equipo se vuelva a encontrar con la victoria y la confianza”, explicó Paunovic en diálogo con Fox Sports.

El director técnico rojiblanco ahora quiere que el equipo vuelva a las bases de la propuesta que tan buenos resultados le dio en el arranque del Torneo Clausura 2023, destacando la necesidad de recuperar solidez defensiva de cara a lo que viene en la Liga MX.

“Lo que hay que hacer es volver a ser excelentes en los aspectos fundamentales del juego, en defensa no encajar goles, no conceder goles, no ejecutar el plan de juego del rival (…) Buscamos que las derrotas sean unas experiencias en las que podamos aprender. No queremos aprender más de las derrotas, hay que volver a ganar", finalizó el DT.