En el partido adelantado de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Deportivo Guadalajara sorprendió a propios y extraños y derrotó por 1-0 a Monterrey, que llegaba como líder del campeonato. Luego de tantas críticas, Santiago Ormeño pudo desquitarse: convirtió el único tanto de la noche y le dio al Rebaño Sagrado 3 puntos importantes en la lucha por meterse en Reclasificación.

El delantero de la Selección Peruana había sido muy castigado por los fanáticos de Chivas hasta el momento. Además de no poder marcar goles en sus primeras cuatro presentaciones, lo criticaban por su decisión de representar a otro elenco nacional ajeno a México. Es por eso que después de este mal momento, espera poder empezar a cambiar las cosas y tener una mejor relación con la afición rojiblanca.

Tras la trascendental victoria frente a Rayados, el oriundo de Ciudad de México platicó con Chivas TV le envió un claro mensaje a sus detractores. "¿Pues que te puedo decir? La verdad estoy muy contento, ya me hacía falta (el gol) porque quieras o no la presión es fuerte, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. Nosotros somos futbolistas y agradecido con la vida, con Dios y con mi familia", explicó Santi.

Más adelante, de manera contundente, señaló: "Este es el comienzo de muchísimos goles con este club. Espero poder ganarme a la afición porque hay muchos que no me quieren y a goles yo creo que me van a querer. Me preparo todos los días para poder rendir, para que las cosas se me den. No ha sido nada fácil, pero creo que siempre he sido una persona mentalmente fuerte y creo que me he sabido sostener a mí mismo".

Santiago Ormeño cree que Chivas puede dar el golpe

"Ahora me tocó marcar, el equipo ganó y espero que podamos continuar en esa línea para darle a esta afición todo lo que se merece. Esto puede dar vueltas, podemos terminar de líder nosotros, puede pasar lo que sea. Claro que es un buen examen y vamos a continuar de esta manera", sentenció Santiago Ormeño, confiando en que el Guadalajara tiene con qué para pelear el campeonato.