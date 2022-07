Chivas está en serios problemas en la previa del Apertura 2022 de la Liga MX. A dos días del debut contra FC Juárez en el Estadio Akron, el cuerpo médico del cuadro tapatío confirmó que José Juan Macías sufrió una importante lesión en una de sus rodillas y se perderá lo que resta del año deportivo.

Como si esto fuera poco, y siguiendo la información de Mediotiempo, el vestidor del Rebaño Sagrado no estaría del todo bien. Sí, leyeron bien: dicha fuente dio a conocer cuáles son los tres grupos que están claramente divididos en el equipo dirigido por Ricardo Cadena a tan solo horas de un nuevo debut...

"Chivas tiene plantel dividido y eso se notó con la salida de Gael Sandoval, de quien se rumoró que hubo compañeros que pidieron que no se quedara. Las cosas no están bien dentro del vestidor y por más que parezca que no, hay varios grupos y esto pudiera no terminar bien", publicó Toque Filtrado en su columna.

Dicha fuente explicó cómo están conformados esos pelotones: "El primero es el que manda y en él están los experimentados: Ángel Zaldívar, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Alan Mozo, entre otros". ¿Cómo son el resto de las facciones? "Después vienen los de perfil bajo con Chapo Sánchez, Isaac Brizuela, Cristian Calderón y demás. Al final los chavos con Luis Olivas, Tiba Sepúlveda y los más nuevos".

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2022?

El Guadalajara abrirá la acción del día sábado frente a FC Juárez en el Estadio Akron. Será a partir de las 17:00 horas del centro de México cuando los dirigidos por Ricardo Cadena reciban a los de Hernán Cristante en el duelo correspondiente a la primera jornada del campeonato. Será televisado por Izzi.