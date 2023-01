Después de una pretemporada que lo tuvo con importante acción en los juegos por la Copa Sky, el entrenador de las Chivas del Guadalajara, Veljko Paunovic, bajó varios escalones en su consideración a Santiago Ormeño, a quien transformó en uno de sus prescindibles para el Torneo Clausura 2023.

Después de conocerse que buscaría nuevos rumbos para su futuro, el centrodelantero comenzó a ser tentado por más de un equipo de la Liga MX. Uno de ellos habría realizado una oferta para hacerse con sus servicios, pero habría obtenido una sorpresiva respuesta desde el interior de la institución.

De acuerdo a información compartida por el periodista Rubén Rodríguez, en Fox Sports, Fernando Hierro rechazó la propuesta realizada por FC Juárez para llevarse a Santiago Ormeño. El primero de los motivos sería por tratarse de un intento de préstamo, siendo que el director deportivo pretendería una venta definitiva. Sin embargo, no sería la única razón.

"Hay algo de Chivas, que me acaba de llegar. Primeramente, creo que tienen que ponerse de acuerdo internamente, Juárez hizo una oferta a préstamo por Ormeño y Chivas les dijo que no. Dijo: No, a préstamo no, ¿quieres comprarlo?, compralo. Oye, pero tu ya no lo quieres. No, prestado no se va", declaró el reportero en La Última Palabra.

"Que se quede a pelear por el puesto"

Para asombro de la afición, Hierro le habría pedido a Ormeño que se quede a luchar por un lugar: "Hierro dijo que no al préstamo. Hierro le dice al jugador que se quede a pelear por el puesto. Yo sé que el técnico tiene ahí sus temas contigo, pero quédate a pelear por el puesto, igual y lo convences. ¿Teléfono descompuesto en Chivas? El técnico le dice que no lo quiere, el directivo le dice que se quede a pelear. O sea, es el quinto centrodelantero, porque recuerda que para la Jornada 5 o 6 va a llegar JJ Macías. Ormeño dice: ¿qué hago? Si ya llegó una oferta y la rechazaste, porque pides mucho".

"Juárez preguntó por Ormeño, hizo una oferta; a Chivas le pareció muy poco el préstamo, prestado no, si lo quiere cómpralo. Ormeño Va con Hierro, esta pasando esto y le responde: ¿Por qué no te quedas a pelear el puesto? No se ponen de acuerdo. El tema es que hace ocho días le dijiste: Si tienes una opción, tómala, cualquiera que sea, tómala; aquí no vas a jugar. Hoy llega una opción, la presentan, le dicen que no, porque es muy poco. Entonces, ya nadie entiende a Chivas", analizó Rodríguez.