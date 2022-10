Pese a que Chivas salvó el semestre y logrará colarse al Repechaje, existen algunas dudas para la próxima campaña, con futbolistas que podrían salir de las filas tapatías, pues nadie tiene su permanencia segura en la entidad.

Uno de esos elementos próximos a finalizar contrato es Isaac Brizuela. El Cone llegó a la entidad en 2015, convirtiéndose en un auténtico referente y viviendo sus mejores años futbolísticos en el Deportivo Guadalajara.

El nacido en San José, California confesó que ha charlado con la dirigencia, interesada en extender su vínculo: "Ya hemos hablado de ese tema, ya estamos más tranquilos en ese aspecto, creo que todo va muy bien y de mi parte estoy muy contento y muy tranquilo por la oportunidad que me dan de estar en esta institución. Esto me deja trabajar mejor, no estar preocupado en qué va a pasar y creo que eso es parte fundamental, que el jugador este concentrado en el campo".

Brizuela no solo quiere mantenerse en Guadalajara; también pone la mira en pasar hasta su último día futbolístico en la institución: "Me deja tranquilo y si se acerca obviamente al sueño que tengo de retirarme en esta institución, esperemos que me queden muchos años más y que no sean algunos, que puede estar bien físicamente y que no haya lesiones para que pueda competir en un nivel",contó a los medios para cerrar.

Un histórico

A sus 32 años, el Cone puede presumir haber disputado casi 300 partidos enfundado en la elástica Rojiblanca. Formó parte del multicampeón en 2017-2018, además de convertir importantes goles en Clásicos y duelos decisivos.