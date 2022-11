Fue Tomás Boy quien le hizo la invitación de jugar para los Zorros, y no pudo negarse a pesar de que sabía que la afición del Rebaño no lo iba a tomar a bien.

La carrera de Omar Bravo en primera división comenzó con las Chivas del Guadalajara en el torneo Verano 2001 y finalizó en el Clausura 2022 del Ascenso MX con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. También fue jugador de la selección mexicana entre 2003 y 2013.

A dos años de su retiro del futbol profesional en la que estableció la marca como el máximo anotador en la historia de las Chivas del Guadalajara después de superar al legendario Salvador Reyes, Omar Bravo vio con nostalgia su paso por el Rebaño.

"Ahora que estoy retirado le doy ya la justa medida, sé lo que representa el Guadalajara para mucha gente, que este allá arriba me hace pensar que tuve un papel muy digno en el club y que de alguna manera traté de dejar algo", dijo Omar Bravo en entrevista con Ramón Morales.

Omar Bravo jugó para las Chivas del Guadalajara; en la Liga MX también militó con Tigres, Cruz Azul y Atlas, acérrimo rival de las Chivas, en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2013. Sobre su paso con el clun rojinegro, el goleador comentó: "Es la decisión más difícil de mi carrera fichar con el Atlas, porque valía madre que viniera de Cruz Azul, la gente me etiqueta con Chivas, entonces yo sabía que esa parte no iba a pasar desapercibida, solamente tuve dos horas para decidir. Me llamó Tomás Boy para ir al Atlas y le dije que estaba cabrón por las aficiones, le dije que lo iba a pensar y les dije que sí".

Omar Bravo en el Deportivo La Coruña

En la temporada 2008-09, Omar Bravo jugó en Europa para el Deportivo la Coruña; sobre su discreto paso con el equipo español comentó que "en el tema de la Coruña había mucha desinformación en mi traspaso, me hubiese gustado informarme más al equipo al que llegaba e irme más joven. Son cosas que pasan, era complicado competir y eso fue complicado para mí".