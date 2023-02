El Rebaño se impuso por 2-1 ante Tijuana y trepó hasta el quinto escalón de la tabla, pero no todas fueron conclusiones positivas para Paunovic.

La afición de Chivas tuvo su premio este miércoles en el Estadio Akron, cuando su equipo derrotó por 2-1 a Tijuana y logró su primera victoria en condición de local. El Rebaño se impuso gracias a un doblete de Victor Guzmán, quien amargó el regreso de Miguel Herrera al banquillo de los Xolos.

Pese al agónico triunfo, no todas fueron buenas para el conjunto rojiblanco. Con algunas bajas en su nómina, Veljko Paunovic apostó, entre otros, por Tepa González, quien sumó su segunda titularidad en el Clausura 2023. No obstante, el nivel del canterano no fue bueno y puede que su actuación le haga perder terreno en la consideración del serbio.

Tepa González, de 24 años, jugó 78 minutos antes de ser reemplazado por Pavel Pérez, quien generó la jugada del segundo penal convertido por el Pocho Guzmán. El atacante se movió por el sector derecho del campo, pero no logró imponerse ante la defensa de los Xolos del Tijuana.

Las estadísticas dejan expuesto a Tepa González

Los números de Tepa González grafican lo que fue su actuación en el encuentro correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2023: el canterano sólo realizó 6 pases correctos sobre 13 intentados, es decir, con una efectividad de apenas 46%. Además, intentó cuatro centros que no llegaron a destino y un pase largo que tampoco prosperó.

Tepa González tuvo un remate, el cual se fue fuera de los tres palos, siendo de lo más peligroso que generó, ya que a lo largo de todo el encuentro, no realizó regates ni ganó ninguno de los nueve duelos que disputó. Para peor, realizó una falta y no generó ninguna a favor de Chivas. ¿Lo respaldará Paunovic en el próximo encuentro?