E.l portero salió del Rebaño Sagrado tras el Clausura 2022, pero no tardó en encontrar un nuevo club para continuar su carrera.

Raúl Gudiño rompe el silencio y asegura que no quería irse de Chivas

Las últimas malas campañas de Chivas han generado en la anfición una sensación de malestar que no logró contrarrestarse durante el Clausura 2022. Cuando suceden casos así, suele ocurrir que los juagdores que llevan más tiempo en el club quedan marcados. Algo así le pasó a Raúl Gudiño, quien tras una extensa etapa en el Rebaño Sagrado, finalizó su contrato y no llegó a un acuerdo con la directiva para renovarlo.

Gudiño era titular en Chivas, pero tras algunas flojas actuaciones, sumadas a las dudas en cuanto a su continuidad, quedó relegado. Tiempo más tarde se supo que el guardameta no continuaría en la institución por no alcanzar un acuerdo para renovar. Ahora, su destino estará en la Major League Soccer: acaba de firmar como nuevo jugador del Atlanta United.

Respecto a su etapa en Chivas, y en diálogo con TUDN, Gudiño manifestó: "Salimos dolidos como lo que es y todo, pero a final de cuentas creo que estoy en una etapa de mi carrera en donde quiero aspirar a nuevos retos, nuevos objetivos, y esperemos que se de pronto. A final de cuentas estamos a veces de paso por los clubes; siempre uno busca dejar su huella, ser leyenda, ser ídolo con la camiseta que representas", explicó el portero de 26 años.

Sin embargo, pese a la tranquilidad, Gudiño también reconoció que le hubiese gustado seguir algún tiempo más con el Rebaño y ganar títulos allí: "Me hubiera gustado primero no irme, pero bueno, sino de otra manera, con algún campeonato, con algún trofeo, alguna copa. Sí me quedo con esa espinita un poco grabada", admitió el nuevo guardameta de Atlanta United.

Un largo recorrido

Gudiño cierra así una etapa en la que tuvo que pelear mucho para ganarse la titularidad en Chivas: "Me tocó jugar, sudar, morirse por esta camiseta que todos saben me tocó desde Fuerzas Básicas y todo, y bueno, a final de cuentas como menciono, estamos listos para nuevos retos y emprender nuevas cosas", finalizó.