Las negociaciones no avanzan: representante de Alexis Vega y una nueva exigencia para la directiva de Chivas

Chivas quiere mejorar su participación en el Clausura 2022 para pelear de la mejor manera en la Liguilla, en un contexto donde, además, su entrenador, Marcelo Michel Leaño, parece vivir en la cuerda floja más allá del respaldo que le muestra la directiva. La irregularidad del equipo es evidente, más allá de ciertas mejoras, pero si hay alguna certeza, es que, para el Rebaño, el nivel de Alexis Vega puede ayudarle a cumplir objetivos.

El atacante de 24 años es uno de los jugadores más importantes que tiene la Liga MX, a tal punto de que también se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana. Sin embargo, su continuidad en Chivas sigue siendo un gran interrogante, ya que su contrato finaliza hacia fin de año y de momento las negociaciones parecen no avanzar lo suficiente. Incluso, las últimas versiones señalan que las posturas se encuentran todavía lejanas.

Al respecto, la última información indica que el representante de Alexis Vega, Alexis López, le pidió a la directiva de Chivas hablar de manera directa con Amaury Vergara, ya que no logra avanzar lo suficiente con los actuales encargados del asunto. Vergara no acostumbra a negociar ese tipo de cuestiones, pero también es cierto que la jerarquía del jugador y loes millones en juego podrían motivarlo a hacer una excepción en este caso.

Por el momento, Ricardo Peláez igual se mantiene optimista y manifiesta que las negociaciones van por buen camino, pero ese discurso lleva ya algún tiempo y sin presentar mayores progresos. Lo que al parecer no se puede negar, es la predisposición de ambas partes para que, al fin y al cabo, Alexis Vega renueve su contrato con Chivas, pero el tiempo comienza a apremiar. Se trata, nada más y nada menos, del goleador que tiene el equipo en el Clausura 2022.

Una inversión muy grande

En caso de no renovar, Alexis Vega podría marcharse libre en enero de 2023, lo cual representaría un golpe no sólo en lo deportivo, sino también en lo económico. Chivas lo compró al Toluca en seis millones de dólares, pero se estima que, entre sueldos y premios, ha invertido unos 15 millones de dólares en el futbolista. Con algunos equipos europeos al acecho, la situación amerita que no se pierda más el tiempo.