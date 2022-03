A los 24 años, Alexis Vega atraviesa un buen momento en su carrera como profesional. Consolidado en el primer equipo de Chivas, donde es la gran figura del equipo, el atacante también ha sabido ganarse un lugar en la Selección Mexicana, y suma chances para estar en el Mundial de Qatar. Sin embargo, hubo un inicio en el que Vega recién se acostumbraba a la comodidad de su profesión.

Alexis Vega debutó como profesional con la camiseta de Toluca, el 27 de febrero de 2016. Marcó su primer gol en la Copa Libertadores y de a poco comenzó a hacerse un nombre dentro del futbol mexicano. En total, con los Diablos Rojos, jugó 75 partidos, en los que convirtió 15 goles y repartió siete asistencias. En diciembre de 2018, Chivas pagó nueve millones de dólares por su pase.

Justamente, sobre sus inicios en Toluca fue que Alexis Vega realizó una llamativa y graciosa confesión. "Cuando nos dan descanso ya tenía en mi mente 'ya tengo tres quincenas, me voy a comprar una playera, unos pantalones'. Entonces llego al cajero, meto la tarjeta y tenía como un millón 800. Pensé que se habían equivocado. Le marco a la contadora y me dice: 'No, Alexis. Esas son todas tus primas por los partidos que hemos ganado en Toluca”, explicó el atacante.

El diálogo se dio en el podcast de Canelo Angulo, su actual compañero en el Rebaño Sagrado. Allí, Alexis Vega también dio detalles acerca de cómo fue su debut como profesional, en el que no pudo contener las lágrimas: "Anuncia el cuarto (árbitro) el cambio y cuando entro a la cancha entro con las lágrimas de fuera. Porque se me vino a la mente todo lo que había vivido. Desde viajar en metro, levantarme a las 4 de la mañana, que a veces no tenía ni para comer y cosas así me llegaron a la mente y pensé: 'Gracias a Dios he cumplido mi sueño'".

El violento robo que sufrió

Por otro lado, el atacante de Chivas también habló de un episodio muy diferente, en el que fue robado y amenazado con una pistola: "Yo veía a un wey de blanco que se venía acercando, y ya lo tuve a un metro. Pensé que me iba a pedir una foto y en eso me jala y me pone la pistola aquí en el estómago. Nunca me habían robado así". Aquel día, el ladrón insistió con los relojes de Alexis Vega y su esposa.