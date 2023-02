El Deportivo Guadalajara está cosechando importantes resultados en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX y se ubica en puestos de clasificación directa a la Liguilla, algo que no había ocurrido desde la implementación del Repechaje. De la mano de Fernando Hierro, Director Deportivo, y Veljko Paunovic, Director Técnico, Chivas tiene una nueva cara y está dejándole buenas sensaciones a su afición.

Si bien todavía falta un largo camino por recorrer y no lograron ningún campeonato, los extranjeros están haciendo un gran trabajo en Verde Valle. Y esto es algo que reconoció el propio Ricardo Peláez, exdirectivo del Rebaño Sagrado, quien en el programa Línea de 4 de TUDN lanzó una frase que sorprendió a propios y extraños.

"Qué bueno que llegó alguien que lo hace mejor que yo, y lo digo con los valores que aprendí de mis padres", admitió el exdelantero, haciendo referencia a lo que está haciendo Fernando Hierro en su reemplazo. Contrario a lo que muchos directivos desean cuando los cepillan de un club, Ricardo confirma que está contento de ver al Guadalajara renacer a través de otro hombre.

Más adelante, para explicar esto, agregó: "Salí muy bien de la institución, con los dueños, muy agradecido. Siempre lo he sido. Yo no soy de los amargados que hay que desear el mal cuando ya no estoy; al contrario, me dieron trabajo. Hoy estoy muy contento de que a Chivas le esté yendo muy bien. Para todos los amargados: yo soy diferente".

Ricardo Peláez, sobre su gestión en Chivas

"Fue difícil gestionar porque hubo algunas indisciplinas y yo no soy tan exigente. Trato más de conciliar y convencer en vez de castigar. Así me manejo yo. Algunas veces funciona y otros no", apuntó. Y añadió: "Lo mejor de Chivas fue la creación del Tapatío, de donde surgieron casi 11 jugadores que ya están en el primer equipo. Se depuró, había 49 jugadores botados por todos lados, se trajeron a todos, se depuró, se les dio la oportunidad y se volvió a depurar".