El regreso de Chicharito Hernández es uno de los grandes sueños que tiene la afición de Chivas. Aunque permanece enfocado en su participación con Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer, el público rojiblanco estará conforme de saber que el atacante sigue con mucha atención la actualidad del Rebaño y de hecho, se muestra conforme con el andar del equipo.

Chicharito Hernández destacó, entre otras cosas, el trabajo de Veljko Paunovic y la contratación de Victor Guzmán. Sin embargo, considera que el proyecto aún necesita algo más de tiempo: “Cuando fui campeón en Chivas, del once inicial había nueve seleccionados. No quita que los jugadores de hoy no puedan ser seleccionados, claro que pueden, pero todavía están en un periodo de transición y a todos mis chivahermanos les puede cansar, pero en modo de transición y el gran trabajo que está haciendo Fernando Hierro y el entrenador que es muy bueno (Paunovic), se necesita tiempo", reflexionó.

El exatacante del Rebaño comparó otros procesos exitosos para dar cuenta de que el título no llega de un día para el otro. Incluso, recordó una situación que vivió su eterno rival: “Hasta el Liverpool tuvo su tiempo, el Manchester United tiene su tiempo. No nos olvidemos que América tuvo problemas casi de descenso y luego volvieron a ganar títulos y ahí anduvimos nosotros también", insistió.

Siguiendo con su análisis, Chicharito destacó la necesidad de saber donde reforzar el equipo, con jugadores que tengan incluso proyección a nivel de Selección Mexicana: “Se requiere tiempo y que se invierta muy bien y no solo con los que ya son seleccionados, sino que se invierta en los que todavía no son seleccionados y pueden serlo. Van a querer ir a comprar al Chucky Lozano para llevártelo a Chivas, es imposible", destacó.

La del Pocho Guzmán fue una buena compra

"Por ejemplo, Víctor Guzmán es una buena elección, puede ser seleccionado nacional, pero ya es un jugador hecho y consolidado. Ahí tiene que haber la mezcla con buenas visorias juveniles y un buen desarrollo y comprar jugadores que te pueden dar lo que te tienen que dar”.