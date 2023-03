Las Chivas de Guadalajara han tenido un ilusionante comienzo con Veljko Paunovic en la dirección técnica, pese a que en los últimos encuentros el equipo presentó un bajón. En torneos anteriores, el Rebaño se mostraba lejos de poder competir ante los mejores equipos e incluso sufría para poder alcanza el Repechaje.

En su nuevo rol como analista de TUDN, Ricardo Pelaez, exdirector deportivo de Chivas, analizó su gestión y destacó que el equipo accediera al Repechaje: "Siempre clasificamos, con o sin Repechaje, pero siempre se clasificó, a diferencia de tres años antes que no se clasificó en seis torneos consecutivos. Por lo menos se logró ese objetivo. No eres culpable de que modifiquen el torneo", señaló.

Sin embargo, Pelaez sabe que a Chivas le faltó dar un paso adelante y ser más consistente: "El gran reto ya no era ese, era empezar bien el torneo nada más. Llegó un momento en el que decíamos 'no hay que ganarle al América, al Monterrey o a Tigres', hay que ganarle a los de acá que son cinco triunfos y cuatro empates te dan la clasificación, son 19 puntos".

Allí fue cuando Peláez lanzó un dardo a los jugadores: "Trabajamos mucho para cambiarlo, es más, el esquema de premios se modificó radicalmente para que fuera así, y ni así. Había más dinero en las primeras fechas del torneo", contó quien recientemente dejara su cargo como director deportivo de Chivas, puesto que hoy ocupa Fernando Hierro.

La actualidad de Chivas en el Clausura 2023

A diferencia de esos torneos, esta vez Peláez destaca el inicio del Rebaño: "Hoy Chivas empezó muy bien. Tiene 21 puntos, ya calificó aunque pierden todos los partidos que restan. Ya logró lo que no se logró en tres años. Ahora no le vaya a pasar al revés, que ya calificó y para afuera en la primera. No, que trate de tener un buen cierre de torneo, llegar con una inercia positiva para enfrentar lo más difícil que es la Liguilla", analizó.