Todos los reflectores están puestos en el gran presente de las Chivas dirigidas por Gabriel Milito, pero una noticia inesperada se difundió en las redes sociales. Y es que, de acuerdo a la información revelada por el periodista José María Garrido, en Guadalajara todavía están recuperándose de una escandalosa pelea…

En su canal de YouTube, Futbol con Cerebro, el comunicador dio a conocer una noticia que sorprendió a muchos aficionados: dos elementos del primer equipo del Rebaño Sagrado protagonizaron una pelea en el interior por una mujer. ”La llevaban bien hasta que, de repente, empezaron a dar como mucha cercanía entre la pareja de un jugador y otro que intentó pasarse. Cruzó ciertos límites, cruzó ciertas barreras y esta situación evidentemente trascendió”, comentó.

”Primero, el jugador cuya pareja estaba siendo víctima de esta situación… en cuanto se dio cuenta entró en acción y se dio una bronca importante que en su momento no se supo”, agregó el periodista de Claro Sports. No han trascendido los nombres de los involucrados, aunque algunos fanáticos ya lo suponen.

”Dentro del equipo trataron que el tema no se filtrara, pero sí llegó a una bronca importante, a una bronca fuerte. Tengo entendido que sí hubo algún tipo de contacto físico, no sé hasta dónde los golpes y si solo quedó en empujones y nada más”, agregó Chema Garrido, desglosando qué sucedió entre los dos.

¿Cómo se solucionó el problema de chapulines en Chivas?

Dicha fuente agregó más sobre el problema y qué medidas se tomaron internamente: ”El vestidor, como era de esperarse, se fragmentó en contra de este jugador que evidentemente no quedó muy bien parado con el resto de sus compañeros. El futbolista perjudicado tomó la decisión de pedir su salida. Se fue del equipo y, muy poco tiempo después, el otro elemento también emigró”.

