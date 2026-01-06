Alan Pulido tuvo buen momento estando en el San José Earthquakes en la MLS, lamentablemente las lesiones no lo dejaron del todo y en su llegada a México para estar con uno de los equipos que él eligió por su pasado, Chivas, no tuvo el nivel deseado, tanto que fueron pocos los minutos que Gabriel Milito le dio en los encuentros.

Ante esto, se reveló que uno de los deseos que tenía el conjunto rojiblanco era que tanto Alan Mozo, como él y Erick Gutiérrez salieran de la plantilla, pero el tema de los salarios que cada uno percibe se veía muy complicado que pudieran irse. Tomando en cuenta esto y a unos días de que inicie la Liga MX el propio futbolista tomó medidas.

¿Alan Pulido a Cruz Azul?

Es un hecho que en Chivas ya no tiene cabida, por lo que no se van a esperar a que lo vendan porque eso llevaría mucho tiempo, la opción es que le puedan rescindir el contrato y se pueda ir en busca de un equipo, que fue justamente lo que hizo, de acuerdo con 365scores, el futbolista fue ofrecido por su agente a Cruz Azul.

La situación que está viviendo La Máquina en estos momentos es muy complicada, por lo cual en caso de que llegara como jugador libre habría una esperanza de que se pudiera colar como uno de los refuerzos del Clausura 2026, sobre todo porque ellos dejaron ir a Ángel Sepúlveda, que en caso de que no se fuera libre, podría cubrir un poco del pago por él, confirma la fuente.

Pero lo que más le da esperanzas, es que los celestes ya están saturados de jugadores No Formados en México, por lo que lo único que le queda para continuar con los fichajes y conseguir a un delantero, sería ir por uno nacional y precisamente ahí podrían llegar a un acuerdo, aunque hasta el momento sólo fue el ofrecimiento de su agente.

En síntesis