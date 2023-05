La eliminación de América frente a Chivas en las semifinales del Clausura 2023 significó un gran golpe para el club. La salida de Fernando Ortiz de la dirección técnica fue una de las grandes consecuencias, aunque se espera que haya cambios en la plantilla. A pesar de que tenían muy cerca su clasificación a la final de la Liga MX, sobre el cierre del encuentro se les terminó escapando.

Lo cierto es que las ‘Águilas’ tenían una gran ilusión por triunfar en la temporada por cómo venía jugando, pero cometieron errores importantes en momentos claves. Y aunque ya pasaron varios días desde la eliminación, Henry Martín habló por primera vez y se mostró muy dolido por el resultado final.

“Ha pasado una semana y no tengo palabras que puedan cambiar lo sucedido. Me cuesta mucho porque este torneo se sentía diferente. Desafortunadamente las cosas no siempre salen como esperamos y es difícil pero hay que aceptarlo. Cometimos errores que nos costaron la eliminación y no queda más que dar la cara“, escribió el delantero en sus redes sociales.

Asimismo, Henry Martín agregó: “Aceptamos el reclamo de nuestra afición porque fallamos y no hay excusas. Solo quiero agradecerles por todo su apoyo y decirles que esto me duele tanto como a ustedes pero sé que la única forma de compensarlo será ganando campeonatos”.

Más allá de que la derrota fue muy dura, también es verdad que América sufrió algunas lesiones que los condicionaron de cara al duelo frente a Chivas. De hecho, Martín venía de un golpe muy fuerte en la cabeza y no llegó en condiciones óptimas. Aún así, el club espera hacer algunos cambios en este mercado de fichajes.