Eliminatorias Concacaf: Guillermo Ochoa y César Montes incluidos en el once ideal de la jornada 12 del octagonal

Si bien el resultado que la selección mexicana obtuvo ante Estados Unidos en el estadio Azteca no dejó contenta a la afición, individualmente dos elementos del Tri tuvieron una destacada participación y fueron incluidos por la Concacaf en el once ideal de la jornada 12 del octagonal clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022.

¡NO SUFRAS! Checa aquí todas las combinaciones posibles en el Octagonal de Concacaf

Este once ideal de la duodécima jornada del octagonal en el que aún no no se definen los tres clasificados directos al Mundial ni el equipo que irá al repechaje, quedó integrado por tres futbolistas costarricenses, dos mexicanos, dos hondureños, un salvadoreño, un canadiense, un jamaicano y un panameño.

Tras la victoria de 1-0 de Costa Rica sobre Canadá, líder del octagonal, los tres costarricenses incluidos fueron los defensas Francisco Calvo y Kendall Waston y el mediocampista Celso Borges; el mediocampista Stephen Eustaquio fue el canadiense elegido. Del empate 1-1 entre Jamaica y El Salvador fueron seleccionados Andre Gray, defensa de los Reggae Boyz, y Eriq Zavaleta, zaguero de la Selecta.

Del empate 1-1 entre Panamá y Honduras fueron incluidos Rolando Blackburn, delantero del equipo canalero, así como los mediocampistas catrachos: Kevin López y Bryan Acosta. La única selección que no estuvo representada en este once ideal fue la de Estados Unidos.

Guillermo Ochoa y César Montes en el once ideal

El portero Guillermo Ochoa fue incluido porque "cuando su país más lo necesitaba tuvo una gran actuación; en el empate 0-0 contra los Estados Unidos hizo una increíble atajada de tres en la primera mitad a Christian Pulisic a quemarropa, además de varios otros bloqueos claves, terminando la noche con cuatro salvadas". Por su lado, el defensa César Montes "completó 47 de sus 52 pases y realizó dos recuperaciones de balón, además de innumerables despejes".