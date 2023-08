Los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023 están listos para desplegar una serie de emocionantes enfrentamientos. Con 32 equipos invitados, incluyendo 20 equipos de la MLS y 12 de la Liga MX, la competencia promete ser feroz y emocionante.

Equipos Mexicanos en la Contienda

Los equipos mexicanos han demostrado su valía en la fase de grupos, con Mazatlán, León, Tigres, Rayados, Toluca y Atlas avanzando como líderes de su sector.

Pachuca, América, Pumas y Cruz Azul también avanzaron a la siguiente ronda, aunque en segundo lugar. Mientras que Chivas resultó ser la gran decepción quedando eliminados en la fase de grupo.

Los Enfrentamientos clave

Los duelos de dieciseisavos de final de la Leagues Cup incluyen partidos emocionantes como León vs Real Salt Lake o Tigres vs Vancouver Whitecaps.

Además harán su debut en la competencia LAFC, enfrentadose a FC Juárez y Pachuca que se medirá ante Houston Dynamo. Finalmente, se disputarán dos derbys de la MLS: Inter Miami vs Orlando City y New York RB vs. NYCFC

Fechas y Horarios de los Partidos

Los dieciseisavos de final de la Leagues Cup se jugarán del 2 al 4 de agosto y serán partidos de eliminación directa.

Miércoles 2 de Agosto:

Inter Miami vs. Orlando Magic – 18:00 horas CDMX

Mazatlán vs. FC Dallas – 19:00 horas CDMX

Pachuca vs. Houston Dynamo – 19:00 horas CDMX

LAFC vs. FC Juárez – 20:30 horas CDMX

Jueves 3 de Agosto:

New York RB vs. New York City FC – 18:00 horas CDMX

Pumas vs. Querétaro – 18:00 horas CDMX

Atlas vs. New England – 18:00 horas CDMX

Philadelphia Utd. vs. DC United – 18:00 horas CDMX

Charlotte FC vs. Cruz Azul – 18:30 horas CDMX

Club León vs. Real Salt Lake – 20:30 horas CDMX

Viernes 4 de Agosto: